”Colegii mei au fost dați afară, iar acum eu sunt plătit să stau degeaba. Câștig o grămadă de bani fără să fac nimic toată ziua”. Povestea uluitoare a unui angajat de la o multinațională

Visul multora dintre noi este să câștige la Loto și să trăiască fără griji toată viața. Ei bine, unii au parte de astfel de bani nemunciți, însă lucrurile sunt mult mai complicate decât par.

Este cazul unui tânăr angajat la o mare companie, care a ajuns într-o situație incredibilă.

Totul a început în urmă cu câțiva ani, însă semnalul de alarmă a fost tras abia acum.

”M-au angajat după ce compania a fost investigată pentru diverse infracțiuni financiare. În timp, cei care m-au angajat, șefii mei, colegii mei, toți au fost concediați sau au plecat. Am ajuns în situația în care nu mai cunosc pe nimeni la firmă și nimeni nu mă cunoaște. Nu am fost la birou de opt ani. Semne de întrebare au existat mai demult, însă cu adevărat am început să mă întreb ce naiba se întâmplă după ce am primit prin poștă un telefon de serviciu de ultimă generație, un abonament corporate nelimitat, plus o mulțime de alte facilități, pentru ceea ce au numit ei un angajat-cheie al firmei. Toate bune și frumoase, numai că eu nu am mai muncit de ani de zile. După ce departamentul meu a fost desființat, am colaborat cu un alt grup, dar și munca respectivă a fost automatizată. Practic, sunt plătit cu 120.000 de dolari pe an, plus bonusuri, dar nu fac nimic toată ziua. Vecinii și prietenii mei sunt convinși că vând droguri, pentru că mereu am bani și călătoresc des” a povestit tânărul.

Povestea capătă și accente umoristice.

Angajatul atât de apreciat în companie trebuie să își facă o autoevaluare anual. În ultimii ani, în aceste evaluări tânărul a scris povești sau poezii, însă aparent nimeni nu le citește. Dar banii intră cu regularitate în cont.

”Practic, m-am pensionat după o carieră pe care nu am avut-o niciodată. Sper să vină banii și după ce mor” a continuat el.

Întrebat ce face, spune că este ”consultant”, fără să intre prea mult în detalii. Povestea sa a făcut-o publică în timp ce își bea cafeaua în New York, în Times Square, la o oră la care oamenii normali muncesc. Însă el nu a mai muncit cu adevărat de ani de zile.