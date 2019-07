Descoperire alarmantă în apele barajului din Baia Mare. Ce a putut prinde un pescar în undiță! „Nu s-a mai pomenit așa ceva în România!”

Foto: Pixabay.com

Descoperire alarmată în apele barajului din Baia Mare. Cei care au fost la pescuit în acest sfârșit de săptămâna au avut parte de o surpriză uriașă, când în plasă s-a prins un pește Piranha.

„Aseară cand am fost la pescuit am avut ocazia să prind si eu un Piranha la barajul Firiza, am auzit că au fost prinși mai mulți pești, e o surpriză pentru mine dar mă gândesc la consecințe deoarece sunt turiști care fac baie, iar acest pește este recunoscut pentru ferocitatea și dinții săi foarte ascuțiți”, a declarat un pescar pentru http://jurnalmm.ro.