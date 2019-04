După 16 ani de căsătorie și trei copii, o femeie a făcut o descoperire șocantă despre partenerul său de viață: „Simt că mor”

Foto: Pixabay.com

După mai bine de un deceniu de căsătorie și exact când se aștepta mai puțin, o femeie a făcut o descoperire șocantă despre partenerul său de viață.

„Soțul meu are 39 de ani, eu 35. Lucrează prin rotație, așa că este plecat mult timp. Ne-am mutat acasă în urmă cu șapte ani ca să fim aproape de familie, având în vedere că avem copii mici (trei). Am fost împreună timp de 16 ani, mereu ne-am înțeles, viața sexuală este grozavă când este acasă, îți dădeai seama că mă iubește, ne îmbrățișam și ne sărutam în fața copiilor noștri. Suna tot timpul, voia poze etc.

A lucrat 45 de zile departe înainte de Crăciun într-o stațiune de schi. Când a venit acasă de Crăciun, totul părea ok. S-a schimbat doar comportamentul lui cu telefonul mobil. Îl ținea în buzunar. Cu două zile înainte de a pleca, s-a schimbat. Nu mai vorbea cu mine, era mereu furios. M-am enervat, l-am pus să îmi spună ce se întâmplă. A așteptat până a plecat din nou ca să-mi spună că nu știe sigur ce își dorește. (...) Au trecut zile fără să sune sau să scrie, nici măcar copiilor. Mă durea stomacul de îngrijorare de ceea ce se putea întâmpla familiei mele ... nu-mi răspundea la mesaje ...asta a durat 67 de zile, timp în care eu am avut grijă de cei trei băieți, cu vârste sub nouă ani.

A venit acasă foarte rece în ceea ce privește. Într-o zi a ieșit cu copiii la un film. S-a întâmplat să îi verific tableta. M-am uitat la poze. Proastă inspirație. Erau sute de poze cu el și altă femeie, patinau, schiau, ieșeau să ia cina, tot felul de selfie sărutându-se (...) Am murit cu fiecare poză. Când s-a întors l-am întrebat. Tot ce a putut spune a fost: da, nu mai sunt îndrăgostit de tine. Nici măcar nu m-a privit, nu-mi venea să cred. Nu am crezut niciodată că o va face, mereu i-a vorbit de rău pe cei care o făceau. L-am dat afară. Acum e din nou la muncă, nu vorbește cu mine, doar mesaje despre bani și copii. Cum se poate schimba cineva așa, nu știu cum voi trece prin asta. Tot ce a spus a fost: „Îmi pare rău că te-am rănit”. M-a rănit? A făcut mai mult decât atât...Acum muncește, îi sună doar pe copii, nu îmi răspunde la ceea ce spun, la mesajele dureroase, așa că suntem pe punctul de a divorța. Sunt devastată. Am fost o soție grozavă, o mamă pentru copiii noștri, de care am grijă 90% din timp. Simt că mor. Nu înțeleg cum a putut să-mi facă asta”, a povestit femeia pe siteul Reddit.