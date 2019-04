Era într-un bar cu iubita lui, dar a ieșit să fumeze o țigară afară. Când s-a întors, femeia dispăruse. S-a dus la toaletă după ea, dar a încremenit când a văzut ce făcea tânăra acolo

Foto: Pixabay.com

Era într-un bar cu iubita lui, dar a ieșit să fumeze o țigară afară. Când s-a întors, aceasta dispăruse de la masă.

S-a dus la toaletă să o caute, dar nu se aștepta nicio clipă să facă descoperirea șocantă care a urmat.

„Am 25 de ani și iubita mea 24. Suntem împreună de doi ani. Am luat-o în Amsterdam recent pentru aniversarea ei. Am mers la un bar în cea de-a doua seară și ne-am simțit grozav.

Mai târziu, am intrat în discuție cu un tip de la altă masă. Iubita mea era foarte vorbăreață cu tipul, care stătea lângă ea. Am fost la toaletă și când m-am întors la masă, am spus că voi ieși sp fumez.

Cât eram afară, m-am uitat pe geam la ea. M-a văzut și părea deranjată, așa că m-am dus prin împrejurimi timp de cinci minute. Când m-am întors, dispăruse. La fel și tipul cu care vorbea.

Am fost suspicios, așa că m-am dus la toaletă – unisex – și am început să verific cabinele. Am auzit zgomote dintr-una. Erau doar mișcări, fără conversație sau alte sunete.

Am așteptat trei minute și am tras de ușă. Aceasta s-a deschis. Acolo era iubita mea cu tipul cu care vorbisem. El era sprijinit de perete și ea în fața lui.

Ea și-a tras blugii și s-a panicat când m-a văzut. Am înjurat-o și mi-am ieșit din fire. A fugit după mine țipând nervoasă.

Acum îmi spune că nu-și amintește acea noapte și se jură că mă iubește și nu ar fi făcut asta dacă era normală la cap. O iubesc, dar nu știu ce să cred”, a scris tânărul specialistului de la The Sun.