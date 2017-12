Erau cei mai buni prieteni de 60 de ani când au aflat un secret incredibil: „Cum a fost posibil așa ceva?!”

Foto: captura video

Alan Robinson și Walter MacFarlane din Hawaii au fost cei mai buni timp de 60 de ani. Însă recent, cei doi au descoperit un secret teribil.

Amicii au descoperit că erau mai mult decât prieteni. Mai precis, în urma unui test ADN au aflat că sunt frați.

Alan și Walter erau prieteni din școala generală. MacFarlane, 74 de ani, nu și-a întâlnit niciodată fratele, în timp ce Robinson, 72 de ani, a fost adoptat și nu a știut nimic de părinții săi biologici. Acum când au aflat că sunt frați de aceeași mamă, cei doi au fost copleșiți de emoție.

„Este cel mai frumos cadou de Crăciun pe care mi l-aș fi putut imagina. Am avut un frate care a murit la 19 ani, așa că nu am nepoți. Am crezut că nu o să știu vreodată de mama mea biologică și că nu voi avea nepoți”, a declarat Robinson, potrivit Mirror.