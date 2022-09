Horoscop octombrie 2022. Scorpionii au o carismă aparte, Vărsătorii beneficiază de câștiguri financiare deosebite

Horoscop octombrie 2022 Berbec

Cei născuți în Berbec trec printr-o perioadă prielnică îmbunătățirii stării lor de sănătate ca urmare a supunerii la un control medical complet. Se simt motivați să-și treacă în revistă trecutul, reținând din acesta numai evenimentele sale fericite sau din care pot trage învățături pentru destinul lor viitor. De asemeni, au ocazia de a forma prietenii cu persoane animate de aceleași convingeri, crezuri ca și ei. Către sfârșitul lunii își dinamizează relaționarea socială, vor să fie mereu sub luminile reflectoarelor, riscând să-i irite pe unii printr-un comportament arogant.

Horoscop octombrie 2022 Taur

Inovatorul Taur are posibilitatea să-și stimuleze creativitatea în cadrul unor convorbiri înfierbântate cu cei din preajma să. Primește semnale că speranțele sale cele mai arzătoare se pot transforma degrabă în realitate. Un plan de călătorie ce părea să-i fie compromis, zădărnicit, are, dintr-o dată, mai mulți sorți de izbândă în a se împlini. În special, din 23 octombrie, are posibilitatea să întemeieze parteneriate personale, sociale, profesionale, cu bătaie lungă în viitor.

Horoscop octombrie 2022 Gemeni

Aceștia își ajustează și sensibilizează relațiile cu rudele, persoanele cele mai apropiate, se debarasează de atașamente traumatizante ori dăunătoare din trecutul lor, își prețuiesc mai mult decât de obicei sănătatea și iau măsuri ferme pentru a și-o optimiza. Un voiaj pe meleaguri foarte distanțate de casă, poate exotice, pare să le fie accesibil dintr-o dată ca printr-un miracol. Odată cu 30 octombrie, voința lor nemăsurată, exacerbată, de a-i face pe alții să se alinieze opiniilor și obiectivelor lor tinde să le aducă rezultate contrarii.

Horoscop octombrie 2022 Rac

Racul este angrenat într-o activitate socială tumultuoasă, și i se caută frecvent compania având în vedere că se evidențiază prin umor și prin meșteșugul aproape magic de a-și rosti cuvintele, păsurile. Are tendința să fie mai extrovertit, nu își mai zăgăzuiește pofta de a se înfrupta din plin din deliciile existenței, a se distra și a se avânta în aventuri trepidante. Își deblochează contacte cu persoane de care s-a îndepărtat prin certuri, diferențe de opinie, și prețuiește mai cu seamă relațiile în doi din sfera personală, socială și profesională. Nu-și neglijează, totuși, familia, cu care are o comunicare limpede, sinceră și bazată pe aspirații comune.

Horoscop octombrie 2022 Leu

Nativii din Leu își redescoperă punctele forte în cadrul unor dialoguri cu toate cărțile pe masă cu oameni în care au deplină încredere. Sunt înzestrați cu un tonus fizic și mental de zile mari și, în familie, se focalizează spre tot ce au mai bun, mai împlinitor membrii acesteia, punând mai presus de orice iubirea pe care le-o poartă. Începând cu 22 octombrie, relațiile de asociere din diverse domenii le rezervă beneficii substanțiale, iar din 30 octombrie oscilează între eficientizarea conexiunilor cu amicii și înclinația de a și-i îndepărta din cauza unor lupte pentru supremație.

Horoscop octombrie 2022 Fecioară

Fecioara are capacitatea să spună cuvintele potrivite la momentul potrivit, astfel încât să-și îmbunătățească imaginea personală și să atragă de partea sa aliați de nădejde. Strălucește în special în întreprinderi care necesită creativitate. Se simte de minune în interacțiunea socială și emană un magnetism special, care-i determină pe oameni să o îndrăgească și să-i fie îndeaproape. Cu toate astea, odată cu 28 octombrie, poate fi dezamăgită de unele parteneriate ale sale, personale, financiare sau din muncă. În plan profesional, iese dintr-un con de penumbră și se direcționează spre proiecte care-i plac, o pasionează.

Horoscop octombrie 2021 Balanță

Balanța își redeschide comunicarea cu lumea sa lăuntrică, care se armonizează cu zona sa conștientă și îi furnizează sclipiri extraordinare ale intuiției. Își promovează cu persuasiune interesele și personalitatea și iese dintr-o perioada nefastă în relația cu familia. Rudele par să-i sprijine întreprinderile sociale și profesionale. Din 22 octombrie, creativitatea i se revarsă în efluvii bogate ce-și vor găsi în curând materializarea. Spre sfârșitul lunii, poate avea unele dificultăți ținând de casă și/sau un proiect asociat cu străinătatea. Poate prelua inițiativa în scopul unei noi orientări profesionale, obținerii unui job foarte avantajos.

Horoscop octombrie 2022 Scorpion

Se anticipează înzestrarea acestuia cu o carismă aparte, care-i facilitează integrarea în orice mediu social. Dacă a fost supus până acum tirului unor bârfe sau calomnii, acestea au tendința să dispară cu desăvârșire, făcând loc aprecierii sale și invitării lui la numeroase evenimente, petreceri, reuniuni. Totodată, după un răstimp de clarificare a valorii prieteniile lor sale, știe cu siguranță la care să renunțe și pe care să le păstreze și să le dezvolte. Începând cu 21 octombrie, mintea îi este cutreierată de idei ingenioase, ce-și pot găsi cu ușurință aplicarea în diverse aspecte ale existenței sale.

Horoscop octombrie 2022 Săgetător

Săgetătorul este expus unor vibrații venusiene care-l îmboldesc să-și exploreze cele mai adânci și mai împlinitoare impulsuri subconștiente, ceea ce tinde să-i schimbe în bine atitudinea față de cei din jurul său. Are ocazia să-și lărgească cercul de cunoștințe, să pună bazele unor amiciții promițătoare. Nu mai are de a face cu circumstanțe negative în activitatea socială, remarcându-se în aceasta prin bunăvoință și abilități diplomatice. Își deslușește cu luciditate atuurile personale și nu mai ezită să și le pună în valoare. Parteneriatele sale din toate planurile existenței par să se șubrezească odată cu 28 octombrie, necesitând să fie reevaluate și fortificate.

Horoscop octombrie 2022 Capricorn

Nativii din Capricorn au prilejul să-și vadă împlinit visul de a face un voiaj pe un tărâm îndepărtat de casă. Se debarasează de bariere interioare și/sau exterioare în afirmarea personalității lor și își măresc cu pregnanță impactul asupra celor din preajma lor. Își iau în propriile mâini destinul fără a mai cere sprijinul cuiva. Cu toate astea, au de profitat, chiar fără să vrea, de interacțiunea cu amicii lor. Începând cu 28 octombrie, relaționarea socială pare să le fie tot mai complexă, solicitându-le să-și asculte cu acuitate instinctul. De asemeni, din data de 30 octombrie, este necesar să-și învingă predispoziția de a fi prea autoritari, tiranici în familie.

Horoscop octombrie 2022 Vărsător

Pentru acesta se prefigurează primirea unor vești bune dintr-o altă țară, o relansare în privința studiilor, și detensionarea sa mentală, eliberarea de un stres apăsător, prin identificarea și eliminarea unor porniri contradictorii, neconștientizate până acum. Pe de altă parte, reușește să-și crească popularitatea printre semeni grație elocvenței cu care-și exprimă gândurile, interesele. Conjuncturi încurcate din sfera socială par să se disipeze începând cu 22 octombrie. Se integrează de minune în colectivul de la serviciu și, datorită atitudinii sale binevoitoare, prietenoase, este cu mult mai apreciat decât de obicei, chiar dacă nu are realizări extraordinare. În plan financiar, are posibilitatea să aibă câștiguri deosebite.

Horoscop octombrie 2022 Pești

Peștii extrag beneficii considerabile din legăturile lor de parteneriat din toate aspectele existenței lor. Au oportunitatea să plece într-o călătorie îndelungată și/sau să inițieze conversații cu o persoană importantă de dincolo de graniță. O criză care le marchează de câtăva vreme o relație de prietenie este pe cale să se încheie, cu condiția de a-și recunoaște partea de vină în iscarea acesteia. Pe de altă parte, pot fi dotați cu o intuiție ieșită din comun, în stare să le dea soluții unor probleme aparent de nerezolvat logic sau rațional. În ultimele zile ale lunii, par să aibă dificultăți în impunerea punctelor de vedere, așa că ar fi nevoie să apeleze mai mult la medieri și compromisuri. Horoscopul lunii octombrie pe larg, pe Diane.ro.