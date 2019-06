„Îmi găsisem un job nou în Italia ca îngrijitoare la doi soți bătrâni. În scurt timp, aveam să aflu un secret cumplit. Într-o seară, din camera mea am auzit cum bătrânul plânge în hohote. M-am dus să văd ce se întâmplă. Am încremenit lângă ușă”

Foto: Pixabay.com

Atunci când accepți să lucrezi ca îngrijitoare, ești conștientă că poți da peste fel de fel de oameni. Însă niciodată nu te aștepți să afli și adevăruri cumplite din familie.

O româncă a acceptat să lucreze pentru doi soți bătrâni din Italia. Bărbatul era paralizat și avea nevoie de îngrijiri suplimentare. Într-o zi, aceasta avea să facă o descoperire de-a dreptul șocantă.

„Se apropia Crăciunul, în fiecare sâmbătă venea cineva din familie să mă înlocuiască și să îmi dea liber dar în zilele de sărbătoare promisesem că voi lucra, îmi lăsau bani de cumpărături și mă încurajeau și ei cum puteau, erau oameni de treabă. În seara de Ajun a sărbătorii eram un pic tristă, nici nu prea aveam cu ce să mă iau, nu îmi luaseră televizor încă. Era cam pe la ora 10:00 seara când din pat de la mine îl aud pe bătrânul care plângea în sughițuri. Plângea și se oprea, apoi începea din nou. La început am crezut că mi se pare, m-am apropiat de perete și… nu, nu mi se părea! Era bătrânul care plângea în hohote!

Îmi trag capotul de noapte pe mine și intru în vitezîă în camera lor fără să mai bat la ușă, bătrâna, în picioare lângă pat, îl lovea cu pumnii în stomac pe bătrân. Am crezut că am un coșmar pe moment, că nu poate fi adevărat. Am aprins lumina, aia puțină care era, doar o luminiță de la o veioză mică inunda camera. Deci exact când aprind lumina, o prind cu pumnul ridicat! Calmă dar decisă, îi spun cu tonul răspicat: „Dacă te prind că îl mai bați, ies în stradă și strig în gura mare că îți omori bărbatul!” S-a suit alături, în patul ei, fără o vorbă. Nu am mai putut dormi, am fost ochi și urechi, atentă dacă se mai întâmplă ceva până dimineața.

A doua zi am întrebat-o „Ce ai cu el? De ce îl bați, e bolnav de nu se poate mișca, ce te supără la el?” „Pentru că vreau sa moară!”, mi-a răspuns cu unul dintre cele mai sincere tonuri pe care le auzisem vreodată. „Fetele noastre îl iubesc doar pe el!”, a continuat ca motivație a gestului său. Nu am crezut că aș fi putut vedea așa ceva până atunci!

După Anul Nou bătrânul a murit. Fetele știau că îl bate dar tăceau, de aceea nu o iubeau, de aceea nu-i arătau afecțiunea pe care ea și-o dorea atât de mult și uite așa se crea o situație de conflict și suferință pentru toți!”, a povestit românca pentru rotalianul.com