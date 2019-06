„Într-o zi, mi-am înșelat soțul, iar de atunci nu mă mă mai pot abține. Fac dragoste cu cine apuc. Dar recent am făcut cea mai mare nebunie a mea. „Îmi e atât de rușine!”

Foto: Pixabay.com

O clipă de nebunie se poate transforma în ceva cu totul nefiresc și care poate duce chiar și la distrugerea unei relații.

O femeie a povestit că a făcut o greșeală, dar că nu se mai poate opri. Iar acum nu știe ce să facă.

„Sunt administrator la o firmă IT și sunt căsătorită de 15 ani. Eu am 37 de ani și trei copii. Soțul meu are 41 de ani și are propria sa afacere pe care o conduce de acasă, așa că el merge la școală și are grijă de tot.

Compania noastră este una la început și am angajat un tânăr de 25 de ani. Este super drăguț și știe asta. Am lucrat din greu și șase luni mai târziu, am băut mult la un curs de pregătire. Acest tip m-a chemat în camera lui să iau un raport de care aveam nevoie a doua zi. M-a sărutat, i-am răspuns și am făcut sex”.

A devenit obsedat de mine și ne-am trimis mesaje, ne-am sărutat în camera copiatorului. Am început să mă duc la el în unele nopți după lucru, spunându-i soțului meu că lucrez până târziu. Într-o noapte, colegul de apartament al iubitului meu a venit mai devreme și am băut o a doua sticlă de vin. Când colegul de cameră a sugerat să o facem în trei nu am spus nu. M-am simțit vinovată când am ajuns acasă, dar apoi s-a întâmplat din nou.

Acum am făcut ceva și mai stupid. Am ajuns tâziu de la o conferință și i-am spus soțului că ajung și mai târziu. M-am dus acasă la iubitul meu și colegul lui. Mai erau doi tipi acolo. M-am îmbătat și am făcut sex cu iubitul meu, cu colegul lui și cu unul dintre amici. M-am simțit sălbatică atunci, dar am început să am sentimentul că iubitul meu doar se folosește de mine, dacă îi lasă și pe alții să facă sex cu mine.

Mă simt depresivă. Nu știu dacă să-i spun soțului meu. Mă simt atât de rușinată”, a scris femeia specialistului de la The Sun.