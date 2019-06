Își vânduse apartamentul, dar după șapte ani bărbatului din Bârlad i s-a întâmplat ceva cumplit

foto: Pixabay.com

Își vânduse apartamentul, dar după șapte ani, un bărbat din Bârlad, stabilit în Galați, a avut parte de șocul vieții sale. S-a trezit cu proprire pe conturi pentru datorii de 1200 de lei.

Desi el nu mai era proprietarul apartamentului de mult, actualul proprietar nu si-a achitat niciodatã taxele cãtre bugetul local, nici pe teren si nici pe apartament.

„Trãim într-un stat mafiot si eu am aflat-o pe pielea mea”! Asa s-a exprimat un bârlãdean, care de sapte ani s-a mutat în altã localitate, dupã ce a vândut apartamentul mostenit de la pãrinti. Numai cã, dupã sapte ani, la începutul acestui an s-a trezit cu o adresã – somatie de poprire venitã de la Primãria Bârlad, care îl înstiinta cã are 1200 de lei datorie la bugetul local! „În 2012 mi-a murit tatãl în Bârlad, apoi la câteva luni am obtinut un act de mostenire pentru un apartament ce îl detinea în Bârlad si pe care la câteva luni l-am si vândut. Surpriza apare la începutul acestui an, când m-am trezit cu o decizie judecãtorescã, având de platã 1200 de lei si cã mi s-a fãcut proprire pe un cont pe care îl am la Banca Transilvania pentru neplata de taxe si impozite la apartamentul vândut cu 7 ani în urmã. Deci Statul ia impozit la vânzarea unui imobil, se face certificat de atestare fiscalã, se înregistreazã actul la biroul de cadastru si publicitate imobiliarã etc si totusi statul, respectiv Primãria Barladului „nu a stiut” în sapte ani cã apartamentul respectiv are alt propietar”, a precizat bărbatul, potrivir vremeanoua.ro.

Situația conturilor lui s-a remediat.