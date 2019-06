„Iubitul meu este aventuros în pat și are diferite fetișuri. Aseară, în timp ce dormeam, mi-a făcut ceva cumplit. Nu știu ce să cred acum despre el”

Foto: Pixabay.com

Ești de o viață alături de omul iubit, dar într-o seară îți dai seama că nu îl cunoști deloc. O femeia a trăit dezamăgirea vieții sale, după ce partenerul său i-a făcut ceva de-a dreptul cumplit în pat.

„Iubitul meu m-a forțat și mi-a făcut ceva în timpul partidei cu care nu sunt deloc de acord. Suntem împreună de 10 ani. Eu am 32 de ani, el 35. Are adesea diverese fetișuri și vrea să fie aventuros în pat. Am fost pentru până acum. Noaptea trecută adormisem și ceea ce a făcut m-a rănit. Am încercat să-l opresc, dar a continuat până a atins plăcerea. Eram șocată și am plâns până am adormit. Nu știu ce să cred despre el acum. Mi-a spus doar: „Îmi pare rău dacă te-a rănit”. El crede că nu a făcut nimic greșit”, a scris femeia specialistului de la The Sun.