Minune și surpriză totală într-o fermă! „E cât un urs polar!” (FOTO)

Minune și supriză totală într-o fermă. Unul dintre animale a ajuns al greutatea unui urs polar.

Animalul de 500 de kilograme face parte dintr-o serie crescută special pentru a depăși dimensiunile obișnuite ale speciei sale.

Este vorba de un porc crescut într-o fermă din China, scrie bloomberg.com.

La abator, un astfel de porc se poate vinde cu peste 1.400 de dolari, de trei ori mai mare decât venitul mediu lunar.

China is breeding giant pigs the size of polar bears https://t.co/MYitvaoqnq