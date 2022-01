Nadia, o tânără cu origini românești, l-a salvat pe un american de la o moarte cumplită. Povestea sa a ajuns în ziarele din SUA

Nadia Popovici are 22 de ani, trăiește în Statele Unite ale Americii, la Seattle, și este pasionată de hochei pe gheață.

Tatăl său este un imigrant din România, iar mama sa a emigrat, la rândul ei, din Coreea de Sud.

Cei doi au divorțat când Nadia era copil.

Povestea sa a apărut în The New York Times dar și în alte publicații de peste Ocean.

În luna octombrie anul trecut, tânăra asista la meciul pe care canadienii de la Vancouver Canucks îl disputau în compania celor de la Seattle Kraken.

În timp ce urmărea fazele de joc, Nadia a observat o aluniță care părea cancerigenă pe ceafa lui Brian Hamilton, în vârstă de 47 de ani, responsabil cu echipamentul grupării canadiene.

Alunița prezenta semnele unei formațiuni maligne: măsura aproape doi centimetri, avea o formă neregulată și o culoare roșu-maroniu.

Nadia nu-l cunoștea pe Hamilton, dar n-a stat pe gânduri.

A scris pe telefon un mesaj scurt și clar și i l-a arătat bărbatului prin panoul de plexiglas care separă spectatorii de zona de joc, la finalul meciului.

"E posibil ca alunița de pe ceafa ta să fie canceroasă. Te rog, du-te la un medic!", era textul mesajului.

Literele cuvintelor aluniță, canceros și medic au fost scrise cu roșu.

Hamilton a văzut mesajul și a trecut mai departe.

Deși reacția sa nu părea încurajatoare, bărbatul a urmat sfatul tinerei necunoscute.

Medicii i-au confirmat că are un melanom malign de tip 2. Pentru că a fost depistată din timp, formațiunea periculoasă a putut fi îndepărtată fără probleme.

"M-a scăpat de o moarte lentă. Doctorul mi-a spus că, dacă aș fi ignorat alunița încă 4-5 ani, nu s-ar mai fi putut face nimic", avea să declare bărbatul.

Povestea nu se oprește aici.

Echipa din Vancouver a lansat un apel pe internet pentru a-i pune în legătură pe Hamilton și pe tânăra care, practic, l-a determinat să meargă la medic la momentul oportun.

Demersul a avut succes iar cei doi s-au întâlnit și s-au îmbrățișat.

Brian “Red” Hamilton was able to meet his hero, Nadia Popovici, and thank her for saving his life ahead of tonight’s game in Seattle.



