O barmaniță a primit drept bacșiș un bilet la LOTO. A doua zi l-a verificat și a avut un șoc. „Am plâns de fericire!”

Foto: Taylor Russey/Facebook

O barmaniță s-a trezit peste noapte mai bogată cu 50.000 de dolari după ce un client i-a lăsat pe post de bacșiș un bilet la loto, scrie New York Post.

Tânăra, pe nume Taylor Russey, a povestit presei americane că un client al barului în care lucrează i-a lăsat, pe 18 octombrie, mai multe bilete la loteria Powerball, ca parte din bacșiș. Iar unul dintre ele era câștigător.

“Obișnuiește să facă asta. E doar un gest frumos pe care îl face pentru noi”, a spus Taylor.

Taylor a rămas uimită a doua zi când a verificat biletul.

“Aparatul mi-a spus că nu pot să îl încasez și că trebuie să merg la sediul loteriei pentru că am câștigat 50.000 de dolari. Am rămas blocată pentru o secundă, apoi am început să plâng de fericire”, a povestit Russey.

Tânăra spune că nu are planuri majore pentru acești bani, în afara unor lucrări dentare mai costisitoare. De asemenea, barmanița exclude să își dea demisia de la locul de muncă, având în vedere că suma nu este atât de mare încât să-și poată permite să trăiască fără să muncească.