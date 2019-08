O superbă brunetă și-a vândut mașina la o reprezentanță auto, dar a uitat ceva în torpedou. Angajații au fost șocați: „Părea o fată liniștită”. Reacția femeii i-a lăsat fără cuvinte: „O să fug din țară”

Foto: Facebook/Heather Duffy

O superbă brunetă a venit într-o zi la o reprezentanță auto ca să-și vândă mașina. Din nefericire pentru ea, a uitat în torpedou un detaliu de-a dreptul incendiar.

Un angajat care verifica mașina a făcut descoperirea rușinoasă.

Mai precis, frumoasa uitase în mașină o uriașă jucărie sexuală. Din fericire, compania a tratat totul cu umor.

Heather Duffy, în vârstă de 27 de ani, o angajată a reprezentanței spune că vânzătoarea era o femeie „frumoasă”, de 20 şi ceva de ani, care părea „foarte politicoasă”.



„Tânăra ne-a sunat şi ne-a spus că doreşte să dea la schimb maşina, care valora circa 1.680 lire sterline. Aveam ceva să-i dăm şi am văzut că este foarte frumoasă şi politicoasă. Am discutat timp de o oră şi am testat maşina. Deoarece era un schimb foarte avantajos, nu am verificat toate compartimentele maşinii”, a povestit angajata, potrivit dailystar.



Angajaţii s-au arătat miraţi de descoperire, deoarece tânăra părea foarte „inocentă”.



„A plecat cu maşina şi unul dintre angajaţi a descoperit vibratorul în compartimentul Astrei. Era un monstru, mâna mea nu-l putea cuprindea...Am fost surprinsă... Să fim serioşi, cu toţii avem jucării sexuale în dulap, dar nu în torpedoul maşinii”.



Firma auto a sunat-o pe clientă şi i-a zis de obiectul pierdut. Îngrozită de ideea că vibratorul ei a ajuns pe mâini străine, femeia a spus că „se mută din ţară” de ruşine.



„I-am trimis un mesaj şi i-am povesit, a fost amuzant... I-am zis să vină să-l ia, dar încă nu a venit...”, a mai spus angajata respectivă.



