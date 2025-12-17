Donald Trump ține un discurs către națiune, joi noapte. Ce ar putea să anunțe președintele american

Publicat acum 7 ore si 57 minute

Nivelul de înceredere a populației în Donald Trump s-a prăbușit dramatic și a ajuns, recent, până aproape de cel mai redus nivel din primul său mandat, de după evenimentele de pe 6 ianuarie. Americanii sunt nemulțumiți de modul în care gestionează economia, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos.

Sondajul, desfășurat pe parcursul a trei zile, încheiat duminică, a arătat că 39% dintre adulții din SUA aprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile, în scădere de la 41% la începutul lunii decembrie și la doar un punct de procent peste nivelul de 38% înregistrat la mijlocul lunii noiembrie, cel mai scăzut rating al lui Trump din acest an.

Cota este dezastruoasă pentru un președinte în primul an de mandat și arată că deciziile sale economice care au afectat grav economia SUA nu sunt deloc populare.

Liderul republican a revenit la putere în ianuarie cu un nivel de aprobare de 47%, însă popularitatea sa s-a erodat de atunci, în special în ceea ce privește gestionarea economiei. O recentă închidere a guvernului a perturbat colectarea datelor privind economia SUA, însă mulți economiști consideră că angajatorii au redus angajările din cauza a ceea ce unii au descris drept un șoc provocat de tarifele impuse de Trump asupra importurilor.

Doar 33% dintre adulții din SUA au declarat că aprobă modul în care Trump gestionează economia americană, acesta fiind cel mai scăzut nivel de aprobare al președintelui pe acest subiect în acest an.

Deși republicanii continuă să îl susțină pe președinte — 85% aprobă performanța sa generală, nivel neschimbat față de începutul lunii — ponderea celor care consideră că Trump se descurcă bine în privința economiei a scăzut în cel mai recent sondaj la 72%, cel mai mic nivel din acest an și în scădere de la 78% la începutul lunii.

Trump a câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut cu promisiunea de a repara economia, care a traversat o perioadă de inflație ridicată sub administrația fostului președinte Joe Biden. Însă, inflația a rămas persistent ridicată și sub Trump, menținându-se în jurul valorii de 3% și peste pragul de 2% pe care factorii de decizie îl consideră mai sănătos pentru economie. Rata de aprobare a lui Trump în privința costului vieții — de 27% — a scăzut de la 31% la începutul lunii.

Sondajul, realizat online, a colectat răspunsuri de la 1.016 persoane din întreaga țară și are o marjă de eroare de trei puncte procentuale.