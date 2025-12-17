Rusia amenință Kazahstanul, după ce țara a anunțat că trece la muniție NATO: Știm cu toții ce a însemnat această cooperare pentru Kiev

Rusia ameninţă Kazahstanul, după ce a trecut la standardele NATO de muniție. Sursa foto: Getty Images (fotografie cu caracter ilustrativ)

Decizia pe care a luat-o Kazahstanul - de a stabili producția de obuze de artilerie la standarde NATO pe teritoriul său - este o mișcare "neprietenoasă" față de Rusia, a declarat Alexei Zhuravlev, prim-vicepreședinte al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat. "Se pune imediat întrebarea: de ce este NATO atât de interesată de Kazahstan? Poate pentru că se învecinează cu Rusia, iar țara ar putea fi transformată într-un alt avanpost rusofob? Știm cu toții ce a însemnat această cooperare cu NATO pentru Kiev", a afirmat, ameninţător, Zhuravlev, conform Moscow Times.

"Încercăm să ignorăm cum o republică aparent fraternă a abandonat rapid nu doar limba rusă, ci și alfabetul chirilic. Acum ei susţin Ucraina. Și trec la standardele NATO de muniție, aparent cu intenția de a abandona armele rusești în viitor, înlocuindu-le cu unele occidentale”, a declarat Zhuravlev.

Prim-vicepreședinte al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat a amintit şi că, în 1992, Kazahstanul a fost inclus în Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic, iar în 1994, țara a semnat un acord-cadru cu NATO numit „Parteneriat pentru Pace”.

Proiect de înarmare de 1 miliard de dolari

Un oficial militar kazah de rang înalt a declarat că pregătirea de luptă a armatei țării depinde în prezent de depozitele de arme rămase din epoca sovietică, precum și de proviziile rusești. Pentru a-și asigura propria aprovizionare cu muniții, Kazahstanul, în cadrul proiectului național ASPAN, a decis să construiască patru fabrici militare care vor produce muniții de artilerie și mine nu doar de proiectare rusească, ci și la standarde NATO.

Costul total al proiectului este de aproximativ 1 miliard de dolari, iar prima fabrică ar putea fi operațională în 2027.