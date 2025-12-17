Congresul SUA îl sfidează pe Trump și interzice reducerea trupelor americane din Europa "fără o justificare"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-şi sprijinul pentru alianţele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de preşedintele Donald Trump şi administraţia sa. Proiectul, printre altele, împiedică Pentagonul să reducă numărul de trupe americane aflate în Europa sub 76.000 fără o justificare în faţa Congresului, informează AFP, potrivit Agerpres.



Legea privind Autorizarea Apărării Naționale (N.r. - National Defense Authorization Act / NDAA), adoptată anual de ambele camere ale Congresului cu un anumit grad de consens între democraţi şi republicani, prezintă domeniile asupra cărora Statele Unite ar trebui, potrivit aleşilor, să îşi concentreze eforturile de apărare pentru anul următor.



Versiunea din 2026, lungă de peste 3.000 de pagini, preconizează un buget anual total de peste 900 de miliarde de dolari, o creştere de 5 miliarde de dolari faţă de anul precedent.



Proiectul de lege a trecut de Senat cu 77 de voturi pentru şi 20 împotrivă.



"Cea mai sigură modalitate de a asigura pacea este de a o menţine prin forţă", a afirmat marţi liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, reiterând sloganul "pace prin putere" adoptat de Donald Trump de la începutul celui de-al doilea mandat al său.



În timpul unui discurs în Senat, Thune a evidenţiat măsurile incluse în NDAA din acest an, în special construcţia mai multor nave de război "pentru a ajuta la reducerea decalajului" faţă de capacităţile de construcţie navală ale Chinei, precum şi înfiinţarea sistemului de apărare antirachetă "Domul de Aur", promovat de Donald Trump, şi o creştere salarială de 3,8% pentru personalul militar.



De asemenea, el a subliniat reformele proceselor de achiziţii publice ale Pentagonului, inclusiv "eliminarea a zeci de reguli şi legi greoaie".

Pentagonul, sub conducerea secretarului Apărării, Pete Hegseth, încearcă să reorienteze strategia de apărare asupra Americii, cu mai multe atacuri în Marea Caraibelor şi Oceanul Pacific împotriva navelor acuzate de trafic de droguri, pe fondul unor tensiuni sporite cu Venezuela.

Însă proiectul de lege elaborat de Congres prevede prezenţa continuă a Statelor Unite pe teritoriul european. Proiectul împiedică Pentagonul să reducă numărul de trupe americane desfăşurate în Europa sub 76.000 fără o justificare în faţa Congresului.

Liderul republican nu a menţionat însă nicio creştere a sprijinului pentru aliaţii europeni. NDAA anticipează că Washingtonul va cheltui aproximativ 400 de milioane de dolari în 2026 pe echipamente militare americane pentru Kiev, pentru a continua lupta împotriva invaziei ruseşti.

De asemenea, proiectul de lege sporește resursele pentru statele NATO din prima linie, în special cele din regiunea baltică, consolidând flancul nord-estic al alianței. Măsura autorizează aproximativ 8 miliarde de dolari în plus față de suma solicitată de administrație, un semnal al fermității Congresului în ceea ce privește prioritățile din domeniul apărării, notează HotNews.

Aceasta contravine declaraţiilor recente ale lui Donald Trump, care a ridiculizat în mod special dependenţa europenilor de protecţia militară a SUA declarând: "NATO îmi spune «tati»".



Unii aleşi republicani cu tendinţe izolaţionişte au denunţat textul de lege, în special acordarea de ajutor militar Ucrainei