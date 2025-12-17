Partidul lui Zelenski și-a schimbat conducerea după presiunile făcute de Trump. Noi speculații despre alegeri la Kiev

Publicat la 23:37 17 Dec 2025

Volodimir Zelenski i-a însărcinat pe parlamentarii ucraineni să elaboreze propuneri privind alegerile. Foto: Hepta

Vicepreședintele Parlamentului de la Kiev, Oleksandr Korniyenko, a fost ales noul lider al partidului de guvernământ, “Slujitorul Poporului”, înființat de actualul președinte ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.

Mai multe voci de la Kiev pun noua schimbare de la vârful partidului de posibilitatea organizării de alegeri în următoarele luni în cazul unor progrese privind acordul de pace.

„Aceasta înseamnă că funcția cheie a partidului este de a pregăti secțiile de votare, observatorii, membrii secțiilor de votare etc. Și acest proces ar trebui să fie condus de o persoană care cunoaște bine procesul electoral”, a explicat o sursă pentru publicația ucraineană liga.net.

Numirea lui Korniyenko vine în contextual presiunilor făcute de SUA

Korniyenko, în vârstă de 41 de ani, a fost ales în Parlamentul de la Kiev din partea partidului “Slujitorul Poporului” în 2019 și a devenit curând liderul acestuia. În 2021, a renunțat însă la funcția de conducere după ce a devenit vicepreședinte al Parlamentului. De atunci, partidul a fost condus de deputata Olena Shuliak. Shuliak a deținut funcția timp de două mandate, iar mandatul său a expirat pe 14 decembrie.

„Aș dori să-i mulțumesc Olenei Shuliak pentru munca depusă cu tărie și onestitate în această funcție și îi urez lui Oleksandr mult succes și inspirație”, a declarat David Arakhamia, liderul facțiunii președintelui Volodimir Zelenski.

Numirea lui Korniyenko vine în contextual presiunilor făcute de SUA asupra Ucrainei pentru organizarea alegerilor.

Volodimir Zelenski i-a însărcinat pe parlamentarii ucraineni să elaboreze propuneri care ar permite modificarea legii electorale și, eventual, desfășurarea procesului electoral în timpul legii marțiale. Potrivit președintelui, Ucraina este pregătită să organizeze alegeri, dacă SUA și Europa asigură securitatea.

Un parlamentar din partidul “Slujitorul Poporului” a declarat pentru sursa citată că, până la 17 decembrie, parlamentarii nu au început nicio lucrare la inițiativele legislative pentru organizarea alegerilor.

„Nimeni nu se grăbește”, a spus el. „Toată lumea înțelege că (organizarea alegerilor) este pur și simplu ireală. Chiar și după război și încheierea luptelor, situația din societate va avea nevoie de ceva timp pentru a se stabiliza.”