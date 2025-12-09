Volodimir Zelenski: “Sunt pregătit pentru alegeri”. Condiția pusă de președintele Ucrainei

Potrivit președintelui ucrainean, alegerile depind de garanții de securitate. FOTO: Hepta

Ucraina ar putea fi pregătită să organizeze alegeri în timpul războiului de amploare al Rusiei dacă SUA și partenerii europeni contribuie la asigurarea securității, a declarat președintele Volodimir Zelenski, marți, într-o conferință de presă, potrivit The Kyiv Independent.

Declarația lui Zelenski vine în urma recentelor remarci ale președintelui american Donald Trump despre alegerile din Ucraina. Întrebat fiind, Trump a spus într-un interviu acordat Politico, că „este timpul” ca Ucraina să organizeze alegeri.

Potrivit președintelui ucrainean, o astfel de mișcare depinde de securitate, deoarece Rusia continuă să atace în mod regulat țara, precum și de capacitatea soldaților de a vota și de chestiuni legislative.

„Cer acum, și afirm acest lucru deschis, ca SUA să mă ajute. Împreună cu partenerii noștri europeni, putem asigura securitatea necesară pentru organizarea alegerilor. Dacă se întâmplă acest lucru, Ucraina va fi pregătită să organizeze alegeri în următoarele 60 până la 90 de zile”, a declarat Zelenski, adăugând că nu a discutat această problemă cu Washingtonul. „Personal, am voința și pregătirea pentru acest lucru.”

Remarcile lui Zelenski marchează o nouă schimbare în poziția Kievului. Inițial, oficialii ucraineni au declarat că alegerile vor avea loc doar după încheierea războiului, dar Zelenski a spus ulterior că va lua în considerare o astfel de decizie dacă ar exista un armistițiu.

Acum, el i-a îndemnat pe parlamentari să elaboreze propuneri legislative care ar permite modificări ale legii electorale în timpul legii marțiale.

„Aștept propuneri de la partenerii noștri, aștept sugestii de la parlamentarii noștri și sunt gata să merg la alegeri”, a spus Zelenski.

Ucraina urma să organizeze alegeri prezidențiale în martie sau aprilie 2024, încheind primul mandat de cinci ani al lui Zelenski.

Conform legii marțiale adoptate de Ucraina după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă pe 24 februarie 2022, alegerile prezidențiale, parlamentare și locale sunt interzise. Alegerile pot avea loc doar după ridicarea legii marțiale.

Zelenski, care deține funcția din mai 2019, a declarat în septembrie anul acesta că este deschis să nu mai candideze pentru realegere după încheierea războiului.

Doar 22% dintre ucraineni susțin alegerile după un armistițiu cu garanții de securitate, în timp ce 63% consideră că alegerile ar trebui să aibă loc după încheierea războiului, potrivit unui sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Subiectul alegerilor a fost din nou ridicat de SUA, deoarece Washingtonul a făcut presiuni asupra Kievului pentru a negocia un plan de pace pentru a pune capăt războiului. Discuțiile cruciale au loc într-un moment turbulent din punct de vedere politic pentru Zelenski, în urma celui mai mare scandal de corupție din președinția sa.

Doar 20,3% dintre ucraineni l-ar vota pe Zelenski la viitoarele alegeri prezidențiale, potrivit unui sondaj Info Sapiens realizat în această toamnă după scandalul de corupție. Cu toate acestea, el rămâne cel mai popular candidat, puțin înaintea lui Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fost comandant-șef.