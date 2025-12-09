Sprijinul pentru Zelenski se prăbușește în Ucraina. Cine i-ar fi cel mai periculos contracandidat dacă s-ar organiza alegeri

2 minute de citit Publicat la 20:13 09 Dec 2025 Modificat la 20:13 09 Dec 2025

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Facebook

În situația în care în Ucraina s-ar organiza alegeri prezidențiale în perioada următoare, doar 20,3% dintre cetățeni ar mai vota pentru președintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent, care citează un sondaj realizat de Info Sapiens, publicat marți.

Studiul a fost realizat între 13 și 28 noiembrie, la câteva zile după ce Ucraina a fost zguduită de scandalul de corupție "de 100 de milioane de dolari", în care sunt implicați aliații președintelui, precum fostul șef de cabinet prezidențial Andrii Yermak, dar și alți oficiali guvernamentali.

În octombrie, cu o lună înainte de scandalul de corupție, intenția de vot pentru Zelenski era la nivelul a 24,3%.

În sondajul Sapiens, fostul comandant suprem Valeri Zalujnîi (foto următoare), în prezent ambasador în Marea Britanie, se clasează pe locul al doilea cu 19,1%.

Zelenski pierde cel puțin patru procente în intențiile de vot, după scandalul de corupție

Dacă Zelenski a pierdut 4 procente, Zalujnîi a câștigat 3% față situația relevată de sondajul din octombrie.

Kirilo Budanov, șeful serviciilor secrete militare ale Ucrainei, s-a clasat în sondajul de marți pe locul al treilea, cu o susținere de 5,1%.

Aproximativ 23,6% dintre cei chestionați fie nu s-au putut decide, fie au ales să nu răspundă la întrebare.

Întrebați despre alegerile parlamentare, 21,8% dintre ucraineni au declarat că ar susține un partid condus de Zalujnîi, formațiune care nu există în prezent.

Formațiunea "Slujitorul Poporului", a actualului președinte, ar întruni doar 11,5% din sufragii.

Kyiv Independent notează că, deși evaluați în sondaj, Zalujnîi și Budanov nu și-au anunțat public intenții de a urma o carieră politică.

La sondaj au participat 1.000 de respondenți cu vârsta de cel puțin 16 ani, care au fost consultați prin interviu telefonic.

Când a preluat puterea înainte de război, Zelenski avea un nivel de încredere de 80%

Când Volodimir Zelenski și-a început mandatul după alegerile prezidențiale și parlamentare din 2019, 80% dintre ucraineni spuneau că au încredere în el.

În februarie 2022, luna în care Rusia a invadat Ucraina, cota sa de încredere se erodase deja la 37%.

Însă ulterior invaziei ruse, acest indicator a crescut vertiginos la 90%, scăzând de atunci.

Un sondaj realizat la începutul toamnei de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a arătat că 60% dintre ucraineni aveau încredere în președinte, în timp ce 35% nu aveau încredere.

Același sondaj a arătat că doar 25% dintre ucraineni apreciau că Zelenski ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Conform Constituției Ucrainei, următoarele alegeri sunt posibile numai după încetarea legii marțiale, care a fost decretată la începutul războiului.

Zelenski a declarat în septembrie că este ar fi deschis ideii de a nu candida pentru realegere după încheierea conflictului.

Trump îi semnalează lui Zelenski că e timpul să organizeze alegeri

Într-un interviu acordat Politico, publicat marți, președintele american Donald Trump a declarat că "este timpul ca Ucraina să organizeze alegeri".

Comentariile sale vin în contextul în care Washingtonul a făcut presiuni asupra Kievului pentru a accepta un plan de pace care favorizează Rusia.

Trump a estimat că e posibil ca Zelenski să câștige alegerile, dacă ar fi de acord să le organizeze.

"Sunt întotdeauna pregătit pentru alegeri", a declarat Zelenski pentru ziarul italian La Repubblica mai târziu în cursul zilei, ca răspuns la remarcile lui Trump.