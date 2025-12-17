SUA s-au antrenat în Japonia pentru un atac cu bombe cu hidrogen asupra URSS și Chinei. Cum au încercat americanii să ascundă totul

Prima bombă cu hidrogen detonată de SUA în atolul Eniwetok (stânga) și bombardier strategic B-52 folosit de forțele SUA pentru descurajare nucleară încă din perioada Războiului Rece (dreapta). Sursă colaj foto: Getty Images

Forțele americane staționate în Japonia au transferat în secret replici de bombe nucleare în insulele Okinawa, ocupate în anii '70 de Statele Unite, scrie miercuri presa de la Tokyo citând un document desecretizat, conform Agerpres.

Luată în 1971, decizia de a muta în Okinawa falsele arme atomice a avut la bază temerea că publicul japonez ar fi putut descoperi că forțele SUA se antrenau pe teritoriul nipon în vederea unor atacuri nucleare asupra Uniunii Sovietice și Chinei.

Până la mutarea bombelor false, antrenamentele americane se desfășurau la o bază aeriană de pe principala insulă a țării.

Ce spune documentul desecretizat publicat de presa niponă

Documentul dezvăluie cum Statele Unite continuau pregătirile pentru posibile atacuri nucleare împotriva URSS sau Chinei în cadrul planurilor operaționale din timpul Războiului Rece.

Decizia din 1971 a ținut cont de puternicele sentimente antinucleare din Japonia, care fusese supusă bombardamentelor atomice americane în 1945, la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Alte documente diplomatice declasificate au arătat că unitățile militare americane staționate în Iwakuni (prefectura Yamaguchi), au efectuat mai multe exerciții cu false bombe cu hidrogen în Okinawa între anii 1971 şi 1974.

O telegramă trimisă în iunie 1971 de către Forța a III-a amfibie din Okinawa comandantului general al Forțelor expediționare din Pacific confirmă că la Iwakuni se desfășura un antrenament care implica încărcarea armelor nucleare false pe aeronave.

Conform telegramei, unitatea de aeronave a forțelor navale cu sediul în Iwakuni aflase despre "multiple încercări" ale unor agenți de informații de a obține date despre activitățile nucleare de la fața locului.

Drept urmare, comandantul unității a ordonat ca toate cele trei false bombe nucleare din inventarul său să fie "mutate în liniște şi rapid" la o facilitate militară americană din Naha, Okinawa.

În noiembrie 1971, guvernul japonez a negat prezența bombelor nucleare americane în țară, atunci când a fost presat să răspundă în parlament suspiciunilor că armele au fost mutate din Iwakuni în Okinawa în luna mai a aceluiași an.

Oficialii guvernamentali de la Tokyo nu au menționat bombele-replică.

SUA au returnat Japoniei insulele Okinawa

Interesul public față de Okinawa a crescut, în contextul în care insulele, ocupate de Statele Unite încă din 1945, urmau să fie returnate Japoniei în luna mai 1972.

Odată ce replicile bombelor au fost aduse aici, responsabilii militari americani au fost în continuare preocupați că exercițiile din insule ar putea fi fotografiate și dezvăluite de presa niponă.

Telegrama din 1971 menționa că unitatea aviatică a forțelor navale - First Marine Aircraft Wing - urma să fie repartizată în iulie 1971 unor misiuni în cadrul Planului operațional integrat unic al SUA (Single Integrated Operational Plan) pentru un război nuclear vizând Uniunea Sovietică şi China.

Documentul argumenta necesitatea unor "exerciții de încărcare utilizând bombe false" pentru a garanta că avioanele și-ar putea îndeplini eventualele misiuni.