Postarea virală despre doi şoferi ucraineni. Gestul emoţionant pe care l-au avut faţă de un coleg român

Ilie Matei, şoferul de camion cunoscut pe reţelele de socializare drept "Omul Şoselelor", a povestit pe Facebook momentul în care s-a întâlnit cu cei doi şoferi ucraineni.

Românul povesteşte cei doi ucraineni i-au oferit cafea şi chiar l-au invitat la masă şi, din puţinul lor, au insistat să mănânce alături de ei, dar nu înainte de îi mulţumi românului, în numele poporului ucrainean.

"As fi spus că e o zi la fel ca oricare, dar nu a fost chiar asa.

Dupa o noapte la volanul tigaii, dimineata pe la 5.30 m-am parcat la Berlin.

Singurul loc liber a fost intre doua camioane de Polonia.

Acum toti stim ca baietii polonezi sunt ok pe sosele, dar in weekend uri mai infig steagul in cateva lăzi de bere si devin cetateni liberi la exprimare si box.

Aia e, am lasat la indemana un levier si o bucata de scandura in caz ca trebuie anestezie la rană si m-am bagat la somn.

Pe la 11 tot ciripeau voci pe langa cabina.

Dau perdeaua si ii vad pe astia 2 pregatind pranzul ca niste bucatari de parcare cu 5 stele Michelin.

Bine, la parcare stelele Michelin le dam dupa marca cauciucurilor si a căpătânii care loveste prima bordura, nu pt gust.

De multe ori nici nu stii ce ai mancat, depinde cat a fost de profundă pălinca de acasa.

Cu fața aia de klingonian transpirat ma uit spre astia si ma gandesc :

Cam nasol, astia nu-s polonezi ca gatesc afara, astia sunt altă natie, dar care dintre ele ?

Pun contactul si realizez ca nu sunt din DB sau Ag pt ca aveam motorina intactă.Oricum nu am prb nici cu aia că aia fura de la bogati, nu de la amărati ca mine.

Unul dintre pusti imi zice :

Hello Rumania

Il scanez bine pe viitorul pretendent al levierului daca devenea obraznic si cu fața aia de turtă dospita ii raspund :

Salut....

Cafe colega ??

Asta e prea politicos si umbla si in boxeri pe aici....hmm, o vrea sa ma treaca la palmares

Refuz initial, dar apoi vine cu un pahar de plastic si imi pune jumatate.

Hai ca a scapat de levier pt moment, dar ma rodea curiozitate

Poland ??

Aaaa, no...Ukraina

Ooo, forța Ucraina, good job guys !!

Atat mi-a fost ....

Vine celalalt care vorbea bine engleza si imi zice :

Romania, thank you for ospitality !

Thank you for everyting !

Romania and Poland our brothers ! Romania and Poland help our brothers, thank you Romania...thank you...a repetat de cateva ori chestia asta

A fost cel mai sincer multumesc pe care l-am simtit pana in ultimul fir de par....

Bai, mi s-a facut pielea de gaina....nu am stiut ce sa raspund si am coborat..

I-am intrebat cum de au putut iesi din Ucraina si au spus ca pt soferi se poate, mai greu dar se poate.

Oamenii din putinul lor, ca prajeau cativa cartofi si niste oua au insistat sa mananc cu ei...nu m-au lasat pana nu am gustat.

Dupa vreo 2 ore au venit si m-au intrebat daca ma deranjeaza sa porneasca motorul ca e f. cald si nu au clima de stationare.Plus ca au cabina f.mica, dar asta nu se pune prin comparatie cu aia de 3500 e+ pe luna care nici macar nu te saluta tu fiind aceeasi natie cu ei.

Fiecare dintre acesti oameni, fiecare dintre noi prin natura acestui job care ne poarta prin atatea tari straine devenim ambasadori ai tarii noastre.

Oamenii de rand cu care avem contact ne vor percepe ca natie exact dupa cum ne comportam pe la ei prin tara.

Nu a contat ca acea cafea era o zeama lunga si nu prea mananc prajeala, masa oferita de ei bate pt mine toate restaurantele cu staif in care am mancat cu oameni falsi mancare bine gatita pt ca venea din suflet, asemenea unei melodii care te patrunde.

Nu merit eu recunostinta lor pt ca nu am facut nimic pt ea, ba din contra, nici nu stiu ce reactie as avea daca as fi in postura lor, dar asta imi va ramane intiparita mult timp, ca pustii astia 2 sunt ambasadorii aia pe care mi i-as dori si pt noi ca țara, nu asemeni unora care cum trec de Nadlac rup in sex tara de origine si au numai cuvinte rele despre oamenii si locurile natale.

Sa aveti un weekend !

Pe sosele ne avem doar unii pe ceilalti!", a scris Ilie Matei pe Facebook.