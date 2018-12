Povestea bărbatului care a vizitat de două ori toate țările din lume: „Am mers cu autostopul. Aveam doar un rucsac și puțini bani”

Foto: Facebook/Charalampos Babis Bizas

Babis Bizas, un bărbat de 64 de ani din Grecia, a început să călătorească în 1976, când avea 22 de ani. De atunci, a văzut toate cele 195 de țări ale lumii de câte două ori.



Perfomanța lui este și mai remarcabilă, întrucât a călătorit pe cont propriu, cu rucsacul în spate: „Am început să călătoresc singur când eram student, la 22 de ani. Prima oară am văzut Bulgaria și Turcia, cele mai apropiate țări de Grecia. Am mers cu autostopul. Aveam doar un rucsac și puțini bani. Când am rămas fără bani, am muncit pe un vas grec ancorat în Sri Lanka, apoi am fost marinar și am călătorit în Africa și în America", a povestit Bizas.



În anii '80, grecul a înțeles că trebuie să aibă o meserie care să-i permită să călătorească pe cât de mult îi plăcea lui, așa că s-a făcut ghid turistic.



Bizas se numără printre puținii pământeni care au ajuns atât la Polul Nord, cât și la Popul Sud. "Când am terminat de vizitat toate țările, m-am gândit: <<Și acum ce mai fac? Ar trebui să scriu o carte sau să continui să călătoresc>>. Normal că am ales a doua variantă ", a spus Bizas, scrie Daily Mail.