Locul în care ajung bagajele pierdute. Lucrurile turiștilor sunt vândute la prețuri de nimic

Lucrurile turiștilor sunt vândute la prețuri de nimic. Foto: Getty Images

În fiecare zi, mii de oameni ajung într-un orășel din Alabama pentru a răscoli printre valize pierdute, pline cu obiecte dintre cele mai diverse: de la rochii de mireasă și haine de firmă până la armuri medievale sau artefacte vechi de mii de ani.

Pentru majoritatea pasagerilor care zboară spre sau dinspre Statele Unite, bagajele nu dispar definitiv. Statistic, peste 99,5% dintre călători își recuperează bagajele de cală la destinație sau, dacă sunt rătăcite, în cel mult 90 de zile, prin intermediul companiilor aeriene.

Există însă și un procent foarte mic de cazuri în care valizele nu mai ajung niciodată la proprietari. În astfel de situații, după expirarea termenului legal de 90 de zile și după plata despăgubirilor, bagajele devin proprietatea companiilor aeriene. De aici, multe dintre ele ajung la Unclaimed Baggage, singurul magazin din Statele Unite specializat exclusiv în vânzarea bagajelor nerevendicate, scrie BBC.

Unclaimed Baggage se află în Scottsboro, un oraș cu aproximativ 16.000 de locuitori din nord-vestul statului Alabama. Magazinul are acorduri pe termen lung cu toate marile companii aeriene din SUA, dar și cu linii de autobuz, firme de transport, trenuri, companii de închirieri auto și hoteluri, pentru preluarea bagajelor pierdute.

Obiectele din valize sunt sortate cu atenție. Cele aflate într-o stare bună sunt curățate, evaluate și puse la vânzare cu reduceri care pot ajunge până la 80% față de prețul din magazin. În fiecare zi, peste 7.000 de articole „noi” ajung pe rafturile magazinului, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 4.600 de metri pătrați.

Oferta este extrem de variată: haine organizate pe categorii, mărimi și gen, încălțăminte, genți, bijuterii, ceasuri, parfumuri, dar și electronice - telefoane, laptopuri, tablete, camere foto sau console de jocuri. Spre deosebire de magazinele second-hand clasice, multe dintre produsele de aici provin din bagajele unor turiști care și-au pus în valize cele mai bune și mai noi lucruri pentru vacanță. Astfel, printre rafturi apar frecvent branduri precum Patagonia, Burberry, Rolex, Apple, Cartier, Louis Vuitton, Gucci sau Bulgari.

Aproximativ o treime dintre obiectele primite nu ajung la vânzare, ci sunt donate organizațiilor caritabile sau reciclate.

Reprezentanții companiei spun că scopul este ca fiecare obiect să primească „o a doua viață”, într-o formă sau alta.

Povestea Unclaimed Baggage începe în aprilie 1970, când Doyle Owens a cumpărat primul lot de 110 bagaje pierdute, transportate cu o camionetă. După ce a vândut rapid marfa, afacerea a crescut constant, fiind preluată ulterior de fiul său. În 1995, magazinul a devenit cunoscut la nivel național după ce a fost prezentat în emisiunea realizată de Oprah Winfrey.

Astăzi, peste un milion de oameni vizitează anual Unclaimed Baggage, care este considerat o atracție turistică a statului Alabama. În incinta magazinului funcționează și un muzeu, unde sunt expuse unele dintre cele mai neobișnuite descoperiri din bagaje pierdute: o minge de baschet semnată de Michael Jordan, un smarald de 40 de carate ascuns într-o șosetă, o mască funerară egipteană veche de 3.500 de ani sau chiar o armură medievală completă.

Pentru mulți vizitatori, experiența nu este doar una de shopping, ci o adevărată vânătoare de comori. După cum spune și motto-ul magazinului, aici „nu știi niciodată ce vei găsi”.