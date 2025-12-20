Un milion de lire din averea fraților Tate va fi folosit pentru combaterea violenței împotriva femeilor, în Marea Britanie

Peste 1 milion de lire sterline, confiscate din conturi bancare din Devon de la Andrew și Tristan Tate, vor fi folosite pentru combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, a anunțat poliția, scrie BBC.

Decizia vine în urma unei hotărâri judecătorești din decembrie 2024, care a stabilit că cei doi frați nu au plătit taxe pentru venituri de 21 de milioane de lire sterline obținute din afacerea lor online și că au spălat bani prin conturi bancare din Devon. Westminster Magistrates’ Court a decis că Poliția din Devon și Cornwall poate confisca peste 2,9 milioane de lire sterline sub formă de bani și active, inclusiv criptomonede.

Un purtător de cuvânt al instituției a precizat acum că 1 milion de lire, alocat pentru proiecte locale, va fi folosit pentru a „combate violența împotriva femeilor și fetelor”.

Poliția înființează un comitet care va decide ce proiecte vor primi finanțare.

„În lunile următoare intenționăm să arătăm comunităților noastre cum pot face acești bani o diferență și să sprijinim comunitățile să ia atitudine împotriva celor care comit abuzuri, punând aceste fonduri în centrul sprijinului pentru victime”, a declarat purtătorul de cuvânt.

După audierea de anul trecut, Poliția din Devon și Cornwall a afirmat că frații Tate au direcționat bani prin „conturi-paravan” între 2014 și 2022, ceea ce a constituit activitate infracțională și a făcut ca respectivele câștiguri să fie considerate rezultate ale infracțiunii.

În urma deciziei, Andrew Tate a spus că a fost victima unei „hoții pe față”. „Este un atac coordonat împotriva oricui îndrăznește să conteste sistemul”, a adăugat el.

Andrew Tate e vizat de anchete penale și de proceduri civile în mai multe țări, inclusiv în Marea Britanie, pentru infracțiuni de natură sexuală și de trafic de persoane, acuzații pe care le neagă. El a devenit cunoscut după o apariție în versiunea britanică a reality show-ului „Big Brother”, în 2016. A rămas în emisiune doar șase zile, fiind eliminat după apariția unei înregistrări video care părea să îl arate atacând o femeie. La acel moment, el a susținut că imaginile au fost editate și că este vorba despre „o minciună totală menită să mă facă să arăt rău”.