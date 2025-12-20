Un şofer de 64 de ani a scăpat maşina de sub control şi a ajuns în vârful unui sens giratoriu, în Timiş. O femeie a fost rănită

Poliţiştii au transmis că au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, după ce un şofer de 64 de ani a scăpat maşina de sub control şi a ajuns în vârful unui sens giratoriu, iar o femeie din autoturism a fost rănită. Accidentul a avut loc vineri seară, în judeţul Timiş.

În data de 19 decembrie, un bărbat de 64 de ani a condus un autoturism dinspre autostrada A1 înspre localitatea Remetea Mare, iar la intrarea în localitate a escaladat sensul giratoriu.

În urma impactului, a rezultat o victimă, femeie în vârstă de 58 de ani, pasageră în autoturism.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, conform IPJ Timiş.