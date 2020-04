Profesorul Dulcan, despre Lumina Sfântă: „Este o lumină vie, albă. Toți și-o dădeau pe față. E o lumină care timp de două minute nu arde”

„Este o lumină vie, o lumină albă. Am fost acolo, am stat 24 de ore, într-un picior. Nu te lasă în jurul mormântului. În 2000 a fost anul jubiliar, am făcut o excursie. Am intrat vineri la ora 16 și am ieșit sâmbătă la 16. Este o lumină albă, pe care toți și-o dădeau pe față, pentru că în primele două minute nu arde.

Este o lumină vie. Noi toți suntem construiți din lumină. E un fapt șțiințific, în materia ultimă suntem fotoni. Noi emitem fotoni, dar nu atât de mulți încât să-i putem vedea, ADN nostru are cea mai mare încărcare de fotoni. Suntem cu toții lumină, suntem scântei divine”, a povestit profesorul.