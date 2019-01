Românul care a văzut Raiul și Iadul. Semnul divin care i-a apărut pe corp după experiență. „Dumnezeu a zis: Dovada care să te apere, că lumea nu va crede”

A suferit un cumplit accident de mașină și a stat 15 zile în comă. În momentul în care s-a trezit, Marius spune că a văzut Raiul și Iadul și că Dumnezeu i-a lăsat un semn pe corp pentru a fi crezut.

“Accidentul asta pentru mine a fost cel mai frumos lucru de pe pamant. A fost dureros, am ramas cu tije, maini rupte, picioare rupte. Grav. Imi puneam degetul pe gaura asta ca sa scot pe gura sunetele”, povesteste Marius Miulescu.

“Acolo, in coma asta, eu vedeam tot, dar nu pe lumea asta. La fundul pamantului e iadul, dar lumea nu stie. Mai jos de iad e ghena ca sa iti dau un exemplu lumesc. Iau o factura de telefon si o arunc la cos, la gunoi si iti aduci aminte dupa: aoleu, am aruncat factura la gunoi. Te duci in gunoi , o gasesti si zici ce bine ca am gasit-o! Dar daca aruncai la ghena, nu mai gaseai nimic. Adica o sa fie o gramada de lume care o sa isi doreasca iadul, pentru ca in iad te mai scoate, te mai poate scoate femeia. Da, femeia, ca e singura de pe pamantul asta, de la noi, care te poate scoate. Cu rugaminti, cu lacrimi. Mama, sora, nevasta…nu alte femei”, spune Marius.

Ciudat este ca Marius nu a fost vreodata pasionat de demonologie. De pilde biblice si tot ceea ce tine de credinta: biserica, Dumnezeu, minuni, sfinti… Nu a citit carti despre asa ceva. Tot ce spune este urmare a experientelor traite in timpul celor 15 zile de coma.

“Satana, Diavolul e pe pamant la noi, e sub noi, ca omul e pus deasupra. E in pamantul nostru. De aia sunt cutremure. Il lasa sa ne atentioneze ca sa se sperie lumea, sa vina la credinta. Ploaia e sangele sufletului. Sufletele de la judecata pleaca, sunt golite. Trebuie sa se intoarca in Iad, pentru ca norii sunt ca un mijloc de transport”, descrie Marius ce a vazut cat timp era in coma.

Dincolo de experienta spirituala, Marius a descoperit si… urmari fizice ale intalnirii sale cu Dumnezeu. Sustine ca atingerea divina a lasat semne, la propriu, pe corpul sau. O cruce care, aparent, nu difera cu nimic de cicatricele rezultate de pe urma unor operatii similare cu cele prin care a trecut barbatul. Pe care, insa, medicii…n-o recunosc. Cu atat mai putin pot s-o explice.

“Ma uitam la picior, plangeam, dar lumea spunea, hai ma ca joci fotbal, dar nu de asta plangeam. Eu plangeam ca vedeam crucea. Am simtit o caldura pe partea stanga, Dumnezeu a zis, la sfarsit, dovada ca are sa te apere, ca lumea nu va crede”, explica Marius, potrivit ortodoxia.me.