Roxana Andreea are 23 de ani și se consideră o norocoasă. A cunoscut un milionar american, iar viața i s-a schimbat radical. A trăit în lux și a avut parte de vacanțe. Până într-o zi când ceva de neimaginat i s-a întâmplat

Roxana Andreea are 23 de ani, este din Onești și se consideră o norocoasă. Iar când a cunoscut un milionar american, care îi îndeplinea toate dorințele, a crezut că Dumnezeu i-a pus mâna în cap.

Au urmat vacanțe de lux, haine de firmă și îndeplinirea oricărui vis. Doar că într-o zi, norocul a dispărut. Tânăra a intrat în atenția autorităților din România din cauza sumelor mari de bani care îi intrau în conturi.

„L-am cunoscut pe actualul meu iubit la Milano, la un salon de masaj. Ce să vă spun… Jay era pe distracție venit în Italia. Așa ne-am împrietenit. Eu m-am întors apoi în țară și îmi tot trimitea bani. Între timp, ne întâlneam, mergeam în vacanțe. Voiam să ne facem o casă în România, să ne deschidem o afacere. Însă, de la situația în care aveam bani în cont, acum am ajuns să nu mă pot descurca financiar și sunt cu nervii la pământ. Din februarie-martie, m-am dus din nou la muncă, la un alt salon de masaj din Italia, căci la fostul loc nu m-au mai primit, după ce am lipsit atâta vreme. Trebuie să specific că nu i-am cerut niciodată bani acestui om, mi i-a dat de bună voie, puteți să-l întrebați, există și declarația lui la dosar, în acest sens. Eu, fiind în țară, îmi trimitea sume mai mici, 5.000-10.000… Cea mai mare sumă pe care am avut-o a fost de 500.000 de euro. Din această sumă, am cheltuit 30-50-80.000 de euro, să zicem. Mi-am făcut poftele. Mi-am luat un Rolex de 20.000, mi-am luat haine de firmă, am mers în vacanțe. Mă rog, erau banii mei, nu cred că trebuie să dau socoteală”, a povestit Roxana pentru Libertatea.

A urmat însă ziua de coșmar când i s-a făcut flagrantul, după ce a scos banii din bancă. „Respectivii m-au înconjurat, m-au împins, m-au tăvălit pe jos, cu pistoalele la ei, mi-au pus cătușele. Nesimțiți! Niște nemernici! Erau trei femei de la Poliție, una mă filma și mă întreba: ”Ce ai de spus? Să te gândești ce ai de declarat până ajungem la secție”. Mă mir că n-am ajuns la știri ca infractoare! În acest timp, la Onești, acasă la mama, se făcea percheziție. Mi-au răscolit toată casa, după ce au amenințat-o pe mama că sparg ușa apartamentului, dacă nu o deschide. Mama era la țară, s-au dus și au luat-o de acolo și au venit împreună la apartament. Eu, în timpul ăsta eram la Poliție și nu puteam comunica. Mama nu știa despre situația mea. Au intrat în casă, mi-au făcut-o varză, bineînțeles că n-au găsit ce căutau. Au văzut însă o geacă de firmă. Au luat-o pe mama la mișto, că de unde am eu haine de-astea. Mama le-a spus că ea a muncit prin Norvegia, prin Germania. Ăștia au fost marii anchetatori! Ca să-și revină din șoc, mama a băut apă cu zahăr, de stres, că nu știa ce se întâmplă!”, a mai spus tânăra.