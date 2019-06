Foto: captura video

Se juca de-a v-ați ascunselea, când copilul de nouă ani s-a făcut nevăzut. Câteva ore mai târziu, a fost găsit fără viață.

Băiatul şi-a găsit sfârşitul într-un frigider. Tragedia a avut loc în raionul Hânceşti.

Copilul a fost găsit asfixiat de tatăl vitreg al acestuia, după ce s-a întors acasă seara târziu de la lucru. Bărbatul le-a spus poliţiştilor că frigiderul era defect, de aceea micuţul nu ar mai fi putut ieşi din el.

"Toată ziua am fost la lucru, venind de la lucru am bătut în uşă nu a răspuns. Am sunat la Valentin. Şi el tata nu, m-am dus la fereastră, el s-a aşezat pe colţişorul cela. Eu am scos fereastra şi am intrat pe fereastră şi îl întreb unde e badea, şi el, badea e acolo."

Mama celor trei copii spune că, în acea zi, a fost plecată la medic, la Chişinău. Deşi îşi anunţase familia că se întoarce repede, a revenit abia după ora 01:00 noaptea, pentru că s-a întâlnit cu nişte prieteni cu care a consumat alcool, scrie publika.md.