Și-a dus pisica la veterinar, dar medicul nu știa ce este. „Asta nu e pisică normală!” Femeia a avut șocul vieții ei când a aflat ce a ținut în casă

O femeie din Argentina a găsit un pui de pisică pe stradă și l-a luat acasă.

A avut grijă de el și i-a pus chiar și un nume, Tito.

La două luni după ce a salvat pisoiul, femeia l-a dus la veterinar. Acolo a avut un șoc.

„Veterinarul nu știa ce este, dar a spus că nu este o pisică normală”, a declarat femeia.

Ea a aflat ulterior că Tito este un exemplar de pumă Jaguarundi.

Tito a fost dus la o rezervație naturală, unde va locui în habitatul său natural.

Florencia Lobo thought she was adopting a kitten, but later found out it was a puma jaguarundi pic.twitter.com/ze0se7d99c