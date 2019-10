”Sunt căsătorită de 15 ani și am un mariaj fericit, însă ceva lipsește. În fiecare seară îmi petrec timpul discutând cu bărbații pe internet. Însă la un moment dat s-a întâmplat ceva bizar. Nu știu ce să fac acum”

foto: Pixabay.com

”Am făcut amor cu un bărbat pe care l-am cunoscut online. Este un tip care arată foarte bine și a fost o explozie, dar știu că nu are niciun interes real pentru mine.

Am un mariaj fericit, dar nu am renunțat să caut bărbați cu care pot discuta online. Este un obicei la mine.

Am 38 de ani și soțul meu are 40 de ani. Suntem căsătoriți de 15 ani. Avem un stil de viață drăguț, ne merge destul de bine și niciunul dintre noi nu și-a dorit copii.

Mă plictisesc seara. Soțul meu stă pur și simplu în fața televizorului, eu stau la laptopul meu să văd cine este în preajmă.

Există atât de multe site-uri web, chatroom-uri și oameni acolo. Discut cu bărbați în fiecare seară și mă bucur cu adevărat.

Știu că acest lucru este greșit, dar tot îl fac noapte după noapte.

Am găsit un tip drăguț, prietenos, dornic să se întâlnească.

Am baut cateva pahare și am intrat foarte bine. În weekendul următor l-am văzut din nou. M-a făcut să mă simt bine să fiu dorită din nou. Apartamentul lui era în apropiere, așa că m-a invitat înapoi la o cafea. M-a sărutat, iar apoi am făcut amor nebun. A chemat imediat un taxi și am plecat.

Am nevoie de ceva mai mult în viața mea, dar știu că acesta nu este răspunsul pentru mine. Nu știu ce să fac acum.”, a spus femeia.

Sursa: The Sun.