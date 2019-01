Trucul simplu prin care o femeie a economisit banii pentru o garsonieră. Metoda ei a făcut înconjurul lumii

Foto: pixabay.com

Marie C. Franklin este o jurnalistă americană care vrea să îi învețe pe oameni să economisească bani mai ușor. Metoda ei a fost preluată de site-ul time.com și s-a viralizat rapid.

Marie a povestit că, în urmă cu 12 ani, a luat o decizie care a îmbogățit-o. În loc să cheltuiască fiecare bancnotă de 5$ care îi cădea în mână, a ales să înceapă să le economisească.

„La acea vreme, aveam două fete la colegii private și, ca să fiu blândă, eu și soțul meu eram foarte stresați financiar. Atunci mi-am dat seama că dacă pun deoparte fiecare bancnotă de 5$ pe care o primesc rest pot să controlez mai bine economiile pe care le aveam atunci, iar strategia a dat rezultate. Fetele au terminat colegiul și sunt amândouă căsătorite acum. În plus, am economisit aproximativ 36.000 $ în hârtii de 5$. Cea mai bună parte a planului meu este că și tu poți să îl urmezi. Tot ce trebuie să faci este să îți iei angajamentul să pui deoparte cei 5$”, a scris Marie C. Franklin pe time.com.