Un copil a găsit pe stradă un brad abandonat, iar ceea ce a urmat i-a făcut pe cei prezenți să plângă. S-a așezat lângă el și i-a spus....

Magia Crăciunului a trecut, așa că acum nu e de mirare că peste tot se găsesc brazi abandonați și aruncați oriunde.

Acest lucru se întâmplă și pe străzile din Marea Britanie.

Un băiețel a fost zărit de gazda unor emisiuni tv și radio, DJ Sian Welby, în timp ce încerca să salveze un brad de la moarte.

Sian a făcut și câteva poze pe care le-a postat alături de un mesaj emoționant: „Am fost martora unui copil care a îmbrățișat un brad de Crăciun pe care l-a găsit pe trotuar. Îi spunea: „Nu-ți face griji, vii cu mine acasă”, potrivit Mirror.

Just witnessed this kid hug an abandoned Christmas tree he found on the pavement, say to it “don’t worry you can come home with me” I’m not crying YOU ARE pic.twitter.com/biakBIjwtd