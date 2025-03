Interviu exclusiv cu un fost spion rus. Mărturii terifiante de după atacul de la Odesa din 2 mai 2014

Pe 2 mai 2014, Odesa a devenit epicentrul unui conflict sângeros, cu străzile transformate într-un câmp de luptă între taberele pro și anti-Rusia. Sursa Foto: Profimedia Images

Pe 2 mai 2014, Odesa a devenit epicentrul unui conflict sângeros, cu străzile transformate într-un câmp de luptă între taberele pro și anti-Rusia, separatiști și naționaliști. Antena 3 CNN a stat de vorbă, în exclusivitate, cu un fost spion rus din acea perioadă. La finalul acelor zile dramatice, 50 de oameni au murit, mulți dintre ei fiind arși de vii într-o tragedie care a cutremurat întreaga lume.

Printre martorii acelor evenimente se numără și Dmitry Soin. Pentru început, îl cunoaștem ca fost agent KGB, combatant de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru și șef al departamentului de ideologie din cadrul serviciilor secrete de la Tiraspol. Până aici, Soin își confirmă biografia. Apoi, a fost condamnat în Republica Moldova pentru crime și se află în bazele de date ale Interpolului. El recunoaște că a ucis, dar - spune el- o singură dată și în legitimă apărare. Acesta a recunoscut că a fost implicat în numeroase acțiuni controversate, inclusiv traficul de rachete și crearea unor organizații paramilitare cu scopul de a influența regiunile din estul Europei.

În ciuda trecutului său complicat, Soin a făcut un viraj neașteptat, devenind pro-occidental și anti-Putin. Dmitry Soin a fondat o organizație paramilitară de tineret cu scopul de a preveni o posibilă revoluție portocalie în Transnistria, pe vremea regimului lui Igor Smirnov. Această organizație a fost transformată într-un partid politic, iar Soin a ajuns deputat. Ulterior, a candidat la alegerile prezidențiale, sperând că Moscova îi va încredința conducerea regimului de la Tiraspol. În ciuda efortului său politic, a rămas în Odesa, refugiat politic din fața amenințărilor cu moartea din partea fostului său contracandidat, care a câştigat alegerile.

În timpul unei interviuri, Soin a avertizat că România ar putea fi următoarea țintă de expansiune a influenței rusești, menționând presiunea pe care Rusia o va exercita asupra țărilor balcanice pentru a crea forțe politice proruse.

"S-a schimbat Rusia, s-a schimbat Putin, care, dintr-un manager oarecare, se visează împărat sau cel puțin un om cu o misiune istorică specială: refacerea Uniunii Sovietice. Rusia își va exercita presiunea asupra Bulgariei și României cu scopul de a crea acolo forțe politice proruse", este mesajul terifiant al lui Soin.

În perioada de după violențele din mai 2014, serviciile de securitate ucrainene au demarat o amplă operațiune de combatere a structurilor separatiste, inclusiv a așa-zisei "Rade Populare a Basarabiei". Investigațiile au descoperit că organizația menționată era o falsă entitate care operase exclusiv în spațiul virtual, creată pentru a semăna discordie în sudul Ucrainei. Soin a fost identificat ca fiind implicat în această rețea destabilizatoare. Mai mult, sediul entităţii era în casa unei bătrâne din Izmail.

Un grup de jurnaliști din România a fost la aşa-zisul sediu al firmei. Ajunşi acolo, aceştia s-au confruntat cu o femeie în vârstă care le-a închis ușa în față după ce s-au prezentat. Aceasta le-a spus că deja fuseseră vizitați anterior de agenți ai serviciilor și ai "miliţiei".

Cu toate acestea, Dmitry Soin a reușit să scape din arest și a fugit în Rusia, fiind inclus pe lista sancțiunilor internaționale pentru implicarea în acțiuni destabilizatoare și subminarea democrației în străinătate. La câțiva ani de la acele evenimente, Soin și alte figuri controversate, precum Evgeny Dovlatov, au fost implicați în multiple speculații legate de manipularea conflictelor din Ucraina și din alte regiuni, în special în contextul războiului informațional.

Ancheta a scos la iveală o altă poveste: „Republica Basarabeană”. Aceasta era o fantomă care bântuia spațiul virtual, site-ul fiind găzduit chiar de Moscova, dar cei care au fabricat această fantomă digitală erau ruși sau proruși în carne și oase. Serviciile ucrainene au reușit însă să-i captureze pe toți cei implicați.

"Această republică a fost doar un element din războiul informațional. Informația a fost lansată de Rusia pentru a crea în sudul Ucrainei un focar al separatismului. Și e posibil să-și fi atins scopul. [...] Casa mea a fost percheziționată. N-au găsit nimic compromițător, dar mi-au confiscat tot echipamentul tehnic și încă nu mi-a fost înapoiat. Unii dintre cei implicați sunt acum în arest, alții au fugit. În Rusia sau în apropierea ei", a declarat un jurnalist ucrainean.

Printre cei reținuți se număra nimeni altul decât Dmitry Soin, considerat creierul întregii operațiuni. Mai mult, ucrainenii îl suspectau de implicarea în tentativa de a crea republica populară Herson, având în vedere relațiile strânse pe care acesta le avea cu Antiufeyev, fost șef al Ministerului de Securitate din Tiraspol. La momentul declanșării agresiunii rusești în Donbas, Antiufeyev a fost mutat în Lugansk și numit vicepremier al așa-zisei republici, responsabil acolo de problemele de securitate. Publicația Ukrainskaya Pravda susținea că Soin era, de fapt, vicepremier în Donețk, cealaltă republică autoproclamată.

Doar că, până să lămurească cine este de fapt Soin, acesta a scăpat din arest. Contactat de către noi, a anunțat că se află „acasă, la mama Rusia”, și ne-a înșirat o poveste desprinsă parcă dintr-un film cu spioni.

"Am pândit momentul în care paznicul a plecat să mănânce. Am folosit stativul de la perfuzie pentru a descuia ușa și am fugit, traversând ilegal granița ucraineană cu Rusia", povesteşte Soin.

După afişarea rezultatelor în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din România, l-am regăsit pe Soin, jubilând în studiourile televiziunilor rusești. S-a vorbit despre un model care se tot extinde în lume. Legătura lui Soin cu proiectul „Republica Basarabeană” este confirmată de fostul său prieten, Evgeny Vasilkievich, acum refugiat în Olanda.

"Mi-a propus să lucrez la proiectul său. Mi-a spus că se va ocupa de protecția culturii și organizarea unor festivaluri. În realitate, era programul său politic pentru a câștiga influență în Odesa", a susţinut Evgeny Dovlatov, pseudonimul sub care Vasilkievich și-a publicat articolele în perioada în care a fost jurnalist la Odesa și Nikolaev.

"Serviciul de securitate ucrainean m-a acuzat de plănuirea unui atac terorist... Și anume, să arunc în aer două poduri între Transnistria, Odesa, Moldova și așa mai departe. În realitate, ei înșiși au aruncat în aer aceste poduri atunci când a început operațiunea militară specială", continuă acesta.

Dovlatov prezenta numeroase arsuri pe corp. La întrebarea "de unde aveţi aceste arsuri", răspunsul său a fost tulburător:

"Mi s-a pus un sac în cap și am fost băgat într-un subsol. Acolo am fost agresat. M-au violat cu țeava unui pistol. L-au băgat în mine și mi-au spus: «Dacă nu spui nimic, în 10 secunde pistolul trage!» Au pus o bandă adezivă în jurul sacului pe care-l aveam pe cap și au început să mă sugrume. Cinci persoane mă loveau cu picioarele".

Acesta aminteşte cum a fost abordat de serviciul de securitate ucrainean dar şi cum aceştia au omorât un om în faţa sa, pentru a-l "obişnui cu moartea".

"Am fost întrebat dacă voi coopera cu serviciul de securitate ucrainean și dacă aș fi loial acelui serviciu... Și am răspuns că da, bineînțeles. În acel moment eram convins de asta, pentru că eram speriat. [...] Atunci, șeful Kalinin Alexander, cred că ăsta-i prenumele lui, mi-a arătat o fotografie și m-a întrebat: «Îl cunoști pe acest om?» I-am spus: «Da, îl cunosc.» El a spus: «Cine este acesta?» Am răspuns: «Dmitri Soin.» Mi-a spus: «OK, misiunea ta va fi să te duci la Moscova și să-l otrăvești»”.

"Mesajul era clar: dacă nu faci ceea ce serviciile de informații îți cer să faci, atunci ai putea fi următorul... În plus, din moment ce va trebui să omori un om, trebuie să te obișnuiești cu moartea, să o privești în ochi", aminteşte Dovlatov.

"Îmi amintesc însă un amănunt: cuțitul folosit pentru a tăia gâtul acelui om purta inscripția ANTITEROR. Inscripția ANTITEROR stă pe cuțitele care se află în inventarul FSB".

Dovlatov susține acum că întreaga operațiune a fost pusă la cale de aripa FSB din Serviciul Ucrainean de Securitate, adică de infiltrații Federației Ruse în SBU. Și, spune, știrile din Ucraina par să confirme această ipoteză. Televiziunile ucrainene au şi arătat cum a fost deconspirată o astfel de reţea.

Spionul Dovlatov este el însuși o figură cameleonică. În acest război e greu de spus ce e real, ce e manipulare și ce rol joacă oamenii precum Soin și Dovlatov. Astăzi, conflictele nu se mai desfășoară doar pe câmpul de luptă, ci și în spațiul virtual, cu scopul de a manipula opinia publică și a destabiliza regimuri politice.