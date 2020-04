Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu explică de ce apare Klaus Iohannis atât de des la TV în ultima perioadă

Ion Cristoiu a declarat că preşedintele Iohannis nu este nici comunicator unic, deoarece nu are “pic de talent, e un robot care citeşte un text” şi nici conducător unic, ci trăieşte cu iluzia că este ascultat de români.

„Cele patru apariţii din această săptămână şi mai ales aceasta, ultima, sunt rodul unei iluzii. Iluzia lui Klaus Iohannis, alimentată de SRI, de sistemul instituţiilor de forţă şi de limbiştii din presa miluită că tot ce spune el e îndeplinit de poporul român. A ieşit acum cu un text apocalptic, lipsit de orice emoţie, de orice capacitate de comunicare cu poporul român şi ne-a spus din nou să rămânem în case. (…) Camarila lui din servicii, din politică, din presă care îi întreţine această iluzie că e cel mai iubit din România, i-a spus . E o iluzie . În primul rând nu e un personaj atât de iubit de români. Gică Hagi sau Gigi Becali dacă ieşea probabil că avea mai mult succes. Din acest punct de vedere e absolut inutil, că românii nu spun ”, a explicat Ion Cristoiu. ,> şiţi>

Jurnalistul a arătat că atunci când românii au văzut că se pot face excepţii şi se poate ieşi din case pentru sparanghel şi pentru Biserică au luat totul ca o glumă, inclusiv mesajul de azi al preşedintelui.

„Din acest punct de vedere s-a vrut un mesaj care să descurajeze ieşirea din case. Nu are nicio eficienţă. Din două motive. Nu are charismă şi nu poate convinge pe nimeni şi în acelaşi timp şi dacă ar fi venit mareşalul Antonescu, totuşi românii nu l-ar fi crezut deoarece măsurile luate de autorităţi sunt excepţii şi dacă sunt excepţii, românii spun ”, a susţinut publicistul. ă>

Ion Cristoiu a adăugat că preşedintele Iohannis a dat un semnal, ca un fel de sperietură, ca autorităţile să sporească vigilenţa, presupunând că după mesajul său de vineri forţele de ordine vor face razii.

“Nu o să facă şi nu o să o facă pentru că şi ei sunt oameni, nici ei nu prea au chef să iasă zilele acestea şi în plus nu au cum să reuşească. De fapt toate aceste patrule sunt de descurajare. E limpede că aceste mesaje fac mai mult rău pentru că nu are capacitate de comunicare. Sentimentul a fost al unui robot care a citit un text fără pic de emoţie. Nu numai interpretarea, oricum nu transmite nimic, dar textul propriu-zis, nu ştiu, o metaforă, o parabola, ceva omenesc. Ăia de acolo, care fac textul, nu au pic de talent literar, parcă sunt ziarişti fără pic de talent. Bănuiesc că la banii pe care ai are Preşedinţia s-ar putea găzi un autor de texte cât de cât mai sensibile. Este un text nul din toate punctele de vedere”, a conchis jurnalistul.