CCR amână decizia pe sesizarea președintelui Nicușor Dan la legea care modifică regimul cultelor

CCR amână pentru 12 noiembrie analiza sesizării președintelui Nicușor Dan privind legea regimului cultelor. Foto: Hepta

CCR a amânat pentru 12 noiembrie soluționarea sesizării președintelui Nicușor Dan privind legea care modifică regimul cultelor. Președintele reclamă că actul normativ extinde atribuțiile cultelor asupra funcțiilor clericale și monahale și permite Secretariatului de Stat pentru Culte să stabilească prin acte administrative ce constituie infracțiune, ceea ce încalcă principiile constituționale și dreptul la libertatea religioasă, relatează Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a spus că legea modifică articolul 23, alin. (4), prin care exercitarea fără drept a atribuțiilor de preot, rabin, imam sau alte funcții clericale ori monahale, la solicitarea cultelor, devine infracțiune. De asemenea, a fost introdus un alineat care acordă cultelor drept exclusiv asupra modalităților religioase de cinstire a persoanelor canonizate sau recunoscute ca simboluri identitare.

Potrivit președintelui, legea adoptă modificări care încalcă normele constituționale și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Nicușor Dan arată că legea permite Secretariatului de Stat pentru Culte să definească, prin acte administrative, alte funcții clericale sau monahale asimilate celor enumerate, ceea ce încalcă principiul clarității legii și standardele de tehnică legislativă.

De asemenea, președintele atrage atenția că legea enumeră doar preot, rabin și imam, ignorând titulaturi specifice altor 15 culte recunoscute legal în România, cum ar fi muftiu, păstor sau bătrân. Acest lucru afectează libertatea religioasă și dreptul la exprimare, întrucât stabilește atribuții și infracțiuni fără a ține cont de regulile interne ale fiecărui cult.