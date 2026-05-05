Curtea de Apel București obligă Guvernul să plătească restanțele salariale ale magistraților. Penalități zilnice în caz de întârziere

1 minut de citit Publicat la 18:46 05 Mai 2026 Modificat la 18:48 05 Mai 2026

FOTO Hepta

Curtea de Apel București (CAB) a decis, marți, că Guvernul trebuie să plătească drepturile salariale restante pentru magistrați, în termen de 10 zile după ce decizia va rămâne definitivă. Instanța a stabilit și penalități pentru întârziere, respectiv o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

Decizia a fost pronunțată în urma unei solicitări formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și vizează plata restanțelor salariale pentru judecători și alte categorii din sistemul de justiție.

Statul român ar urma să plătească aproximativ 2 miliarde de euro magistraților, în urma proceselor câștigate de magistrați în ultimii ani.

În ultimul an, Guvernul a amânat plata acestor drepturi pentru magistrați și a folosit resursele pentru finanțarea pachetului social cerut de PSD pentru persoane vulnerabile.

Procesul a fost judecat și soluționat la primul termen de judecată.

Reprezentantul Ministerului Finanțelor a cerut recuzarea judecătoarei de ședință, Ramona Bușu, însă solicitarea a fost respinsă. De asemenea, Curtea a respins ca neîntemeiată și cererea Guvernului de sesizare a Curții Constituționale.

În final, judecătoarea Ramona Bușu a admis integral cererea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Obligă pârâţii la emiterea actelor administrative şi efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante ale judecătorilor şi ale celorlalte categorii profesionale îndreptățite, prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul, precum şi la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante respective, sub sancţiunea unei penalităţi în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere”, se arată în textul publicat pe portalul instanței, citat de Agerpres.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

De altfel, decizia de a acţiona în instanţă vine după ce Lia Savonea a depus o plângere prealabilă la Guvern, în care critica măsurile îndreptate împotriva magistraţilor, inclusiv legea privind reducerea pensiilor.