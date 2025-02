Fotbaliștii celebri care au căzut în plasa schemei Nordis. Au plătit sume uriașe și nu au primit nimic

Nume celebre din fotbal se află pe lista victimelor schemei Nordis. Foto: Facebook/Nordis Mamaia

Nume celebre din fotbal se află pe lista victimelor schemei Nordis. George Puşcaş, Adrian Ropotan sau Florin Gardoş au plătit sume uriaşe pe apartamentele pe care nu le-au primit. Unii însă au devenit proprietari şi au ales să închirieze locuinţele tot către Nordis, dar nu au primit toţi banii din chirii.

George Puşcaş, Adrian Ropotan sau Florin Gardoş sunt o parte dintre fotbaliştii cunoscuţi care au căzut în plasa schemei Nordis. Au încheiat promisiuni de vânzare cumpărare, au plătit, însă nu au mai primit apartamentele.

Florin Gardoș, fost fotbalist: Am auzit de ei prin 2019 printr-o agenţie imobiliară. Am vrut puţin să diversific investiţiile în imobiliare şi mi s-a părut interesantă ideea de a avea la mare o cameră de hotel, că practic asta am luat, 2 camere de hotel. Am plătit integral, pentru că era un dicount ceva mai mare şi la momentul respectiv. Cred că primul termen era 2021, pe urmă a venit pandemia, au amânat cu an, pe urmă iar au amânat şi la un moment dat, cred că prin 2023 mi s-a părut dubios totuşi că vânduseră foarte multe şi cu toate asta nu au terminat. Şi în momentul respectiv am început demersurile pentru proces.

Deşi a depus în 2023 prima acţiune în instanţă, nici pâna acum nu şi-a recuperat banii. Conform datelor oficiale, are de recuperat aproape 850.000 de lei.

În total, datoriile, după încheiarea promisiunilor de vânzare cumpărare se ridică la peste 500 de milioane de lei. Pe această listă este, spre exemplu, și fotbalistul George Pușcaș, care are de primit de la Nordis aproape 1 milion de euro.

Unii dintre ei şi-au primit apartamentele, însă nu şi-au primit întreaga chirie promisă de companie.

Alessandro Caparco, fotbalist: Puteai alege să ții apartamentul pentru tine, sau să-l dai în chirie către Nordis. Ei se ocupa de tot și tu primeai chirie lunar, în funcție de cum te înțelegeai. Am primit doar o parte din chirie, până când au intrat în insolvență.

În total, pe lista creditorilor Nordis sunt înscrise aproape 1.200 de persoane fizice şi juridice, dar şi statul român. Direcția Generală Regională de Finanțe București cere de la Nordis peste 80 de milioane de lei. Printre creditori este şi Radu Pricop, soţul Ioanei Băsescu, notar pus sub acuzare în acest dosar.