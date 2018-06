Judecător, după ce și-a exprimat opinia: Am fost amenințată și jignită

Foto: captura Antena 3

Judecătoarea Mădălina Afrăsinie a vorbit, miercuri, în emisiunea „Punctul de întâlnire”, despre amenințările pe care le-a primit după ce a scris mai multe mesaje pe contul său de Facebook opiniile sale.

Judecătoarea a explicat de ce a menționat că „democrația a murit odată cu nerespectare Constituției. „Ne pretindem a fi un stat democrat. Într-un stat democrat, Constituția este Biblia statului. În momentul în care nu mai respectăm, da, putem spune că democrația a murit”.

Mai mult, Mădălina Afrăsinie spune că după ce a postat pe Facebook mai multe mesaje, a primit numeroase amenințări de la oameni care nu o cunosc.

„Nu m-am așteptat în condițiile în care atunci când am avut ceva de spus nu am avut o problemă în a scrie pe Facebook. Dar am fost surprinsă de mesajele de ură, de jignire, în condițiile în care niciuna dintre persoanele care mi-au adresat asemenea insulte nu m-au văzut în viața lor. Stau și mă întreb pentru ce au murit copiii aceea în 89. Libertatea de expresie cred că este singurul lucru bun care ne-a mai rămas după decembrie 89. Mesajul pe care eu l-am postat a fost din perspectiva unui profesionist al dreptului”, a spus Mădălina Afrăsinie.