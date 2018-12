Ministrul Justiției, noi precizări despre amnistie şi graţiere

Update: Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit cu noi precizări despre OUG pe amnistie și grațiere. Toader a prcizat că nu vrea ca afirmațiile sale să fie scoase din context și să rezulte altceva.

Reacția sa vine după ce au apărut mai multe materiale în presă care spuneau că ministrul a precizat că „amnistia şi graţierea să fie ultima soluţie”, aceasta fiind, de fapt, „un enunț făcut de către cineva anume”.

„Când m-am referit dimineață, spuneam că cele discutate, afirmate în ședința de ieri (n.r. - duminică). Ce s-a spus acolo aproximativ. Că, dacă sunt și alte soluții, dacă nu amnistia, grațierea să rămână ultima soluție. A fost un enunț făcut de către cineva anume. Nu am vorbit în numele meu. Probabil, nici nu trebuia să vorbesc, pentru că erați acolo și ați auzit ce am auzit și eu. Mai mult de atât, nu am participat la alte discuții. Am rămas și eu surprins, am găsit o înregistrare a afirmațiilor mele. Am făcut referire la ce e acolo”, a spus ministrul Tudorel Toader.

Știrea inițială

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni că la Consiliul Naţional al PSD s-a agreat ideea ca amnistia şi graţierea să fie ultima soluţie de îndreptare a abuzurilor din justiţie.



„După cele discutate acolo în şedinţă, de fapt aţi văzut că nu s-a pus problema unui vot, nu s-a pus problema unei decizii. Şi o nuanţă pe care, sigur, dumneavoastră aţi reţinut-o: chiar acolo, în Consiliul acela, s-a spus că, dacă există alte soluţii, legislative evident, de îndreptare a abuzurilor comise, evident şi normal s-a exprimat acordul cu respectivele soluţii. Dacă nu, s-a agreat ideea ca amnistia şi graţierea să fie ultima soluţie de îndreptare a respectivelor abuzuri. (...) Reflectăm, analizăm şi când ajungem la o concluzie vă comunicăm”, a declarat Toader, la Ministerul Justiţiei.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că tema amnistiei şi graţierii trebuie abordată, pentru ca acest subiect să fie închis, întrucât PSD şi ALDE au şi obligaţia de a repara nedreptăţile.

Pe de altă parte, preşedintele USR, Dan Barna, a spus, duminică seara, că dacă Guvernul va adopta o ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea, PSD va arunca România către o adevărată revoluţie.