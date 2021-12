Kelemen Hunor, explicaţii despre taxa de solidaritate: "Sună urât, dar trecem printr-o perioadă grea"

„Ieri a fost o discuție scurtă și vom continua când discutăm despre buget. E vorba despre o propunere pentru o perioadă de un an, poate să fie 2,3 ani, nu este ceva permanent. E vorba de a crește veniturile la buget într-o perioadă dificilă când ești nevoit din cauza inflației, din cauza creșterii prețurilor la energie să mai aduci la buget niște sume prin care poți să îi ajuți pe acei oameni care au nevoie de ajutor, dar în același timp trebuie să faci și investiții în sănătate, în educație, în domenii importante și atunci eu am propus această taxă.

Toată lumea vorbea de taxă de solidaritate și am spus ok, dar haideți să vedem cine cu cine trebuie să fie solidar într-o astfel de perioadă. Nu este ceva uzual, trebuie o discuție și cu mediul de afaceri, au existat deja mici discuții, unii acceptă mai ușor, alții mai greu, dar eu spun așa: O taxă de 1% din cifra de afaceri pentru o perioadă de un an, și vorbim de cifra de afaceri pentru anul 2021 (...) acest lucru înseamnă un venit important”, a declarat Kelemen Hunor, la TVR, potrivit Mediafax.

Liderul UDMR spune că banii trebuie să aibă destinație clară: investiții în sănătate, în educație.

„Asta a fost discuția. Liberalii sunt în acest moment mai reticenți, nu contează, e o discuție în coaliție, dacă vom ajunge la un consens se face, dacă nu, nu. Dacă nu se ajunge la un consens atunci trebuie găsită o altă formulă, o altă sursă de venit”, a mai spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, taxa ar urma să fie aplicată firmelor cu o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro.

„Am văzut discuțiile, unii vorbesc de profit, alții de cum se poate ocoli o astfel de taxele, dar și în acest moment dacă ne uităm la profit, dacă ne uităm vedem că multe firme, nu vreau să spun că toată lumea face la fel, cum facturează pentru firma de consultanță, mentenanță, drept de folosire a nu știu ce, până la urmă rămân cu un profit foarte mic sau fără profit.

Dar până la urmă aici fac afaceri, plătesc taxe, e foarte bine, asigură locuri de muncă, e foarte bine, dar sunt perioade când trebuie să fii solidar cu acei cetățeni și acea societate unde faci profit și pe seamă cărora faci profit. Sună urât, dar trecem printr-o perioadă grea”, a mai spus Kelemen Hunor,preşedintele UDMR.

