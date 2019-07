Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, susține miercuri, ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă.

"Guvernul PSD-ALDE a primit un nou cartonaș roșu, de această dată de la GRECO. Concluziile celor două rapoarte adoptate la data de 21 iunie și publicate ieri cu o întârziere semnificativă de către Guvern arată multiplele prejudicii aduse de Guvern prin modificările aduse legilor Justiției.

Mesajul dat de cetățeni la alegerile din 26 mai se regășește în aceste rapoarte.

Procesul de legiferare nu s-a îmbunătățit, consultărille publice și transparența sunt ignorate de Guvern. Asta constată GRECO în rapoartele sale.

Pensionarea magistraților, existența Secției Speciale sunt chestiuni departe de a fi rezolvate, iar acțiunile autorităților române sunt în deplină contradicție cu recomandările organismului european. Doar 4 din cele 13 recomandări GRECO au fost implementate satisfăcător de Guvern.

În vreme ce toate organismele europene semnalează că așa zisa reformă în domeniul justiției merge într-o direcție greșită, PSD-ALDE ignoră aceste avertismente.

Românii au decis prin vot că România nu trebuie să părăsească parcursul european, iar că intervențiile în justiție care servesc scopuri personale trebuie să înceteze.

Am văzut cum doamne prim-ministru într-o jalnică încercare de manipulare a opiniei publice ne anunță că nu dă ordonanțe de urgență în domeniul Justiției. Doamna prim-ministru ignoră faptul că Guvernul are drept de inițiativă.

Majoritatea PSD-ALDE acționează împotriva intereselor românilor.

Toată lumea a înțeles că această Secție Specială de Investigare a Miagistraților este o anomalie, dar nu prin OUG. ci Guvernul să vină cu un proiect de lege care să corecteze această anomalie. Decizia este a Guvernului.

Eu solicit în numele românilor să-și revină PSD și să facă corectarea legislației pe care tot ei au stricat-o."

Despre referendumul pentru modificarea Constituției:

După părerea mea Referendumul pentru modificarea Constituției ar putea să fie organizat împreună cu primul tur al alegerilor prezidențiale, sau cu turul doi. Nu există nicio recomandare a Comisiei de la Veneția privind suprapunerea alegerilor cu referendumul.

Despre viitorul comisar european din partea României:

Doamna prim-ministru m-a informat că dorește să nominalizeze o persoană pentru postul de comisar interimar. După valdiarea șefei Comisiei Europene, va exista o discuție legată de desemnarea viitorului comisar european. Desemnarea și răspunderea pentru un portofoliu de comisar european aparține în integralitate Guvernului. Am așteptarea legitimă să fiu informat în timp util referitor la persoana care va fi propusă.

Sunt foarte nemulțumit de felul în care acționează PSD. Nu ascund acest lucru. Sigur, există chestiuni care țin de funcționarea statului, unde și dacă suntem pe poziții diferite fundamental, trebuie să discut cu doamna prim-ministru, cum ar fi de exemplu, cel al comisarului european.

Despre întâlnirea cu liderii PNL:

Concluziile au fost că voi candida pentru un nou mandat de președinte, că PNL mă va susține și că voi câștiga. Cu siguranță, vom avea acțiuni comune.

Despre cazul Sorina, fetița din Baia-Mare:

Este un caz complicat, cu multă tristețe și eu mă aștept ca toate autoritățile implicate să-și facă datoria.

Despre remanierea Guvernului

Nu sunt dispus să negociez nimic cu PSD, dar fără mine nu se poate face remaniere. Deci aștept să vină cu propunerile.

După părerea mea, pensiile sunt prea mici. O lege care corectează erori, inechități, este corectă. Pe de altă parte s-a pus problema de unde se iau banii, am discutat-o cu doamna prim-ministru. Am întrebat-o: Aveți bani pentru pensii. Doamna prim-ministru mi-a spus că s-a făcut o analiză la nivelulul Guvernului și că sunt bani. Atunci am promulgat legea.

Mă aștept ca cei doi miniștri indicați de mine: Interne și Externe să fie schimbați.

Despre numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european

Eu am susținut-o din capului locului pe doamne Kovesi, eu i-am spus și dânsei, am spus-o și unor conducători politici relevanți din Europa. Această poziție nu intră în negocierile la nivel european. Am speranța că acest post i s-ar putea aloca doamnei Kovesi. Sunt șanse bune, dar garantat nu este.

