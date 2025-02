La Teatrul Evreiesc de Stat actorii joacă păziți de jandarmi. Pe TikTok se desfășoară o campanie de amenințări cu bombe și incendierea

Piesa Neguţătorul din Veneţia. Sursa foto: Facebook / Teatrul Evreiesc de Stat

Premiera spectacolului „Neguţătorul din Veneţia”, de la Teatrul Evreiesc de Stat, din 7 şi 8 februarie, a avut loc cu jandarmii de faţă, din cauza ameninţărilor la adresa actorilor şi a instituţiei, care au fost împrăştiate pe TikTok și care anunțau atacuri mortale. „Sunt mânioasă. Consider că e nedrept. Ameninţările «să venim, să dărâmăm clădirea...» Îmi este foarte greu!”, a declarat actriţa Maia Morgenstern, pentru antena3.ro.

Conturile care-i ameninţă pe evrei cu moartea

Totul a început în 2 februarie. Pe un cont de TikTok care poartă numele Filip Popescu și care are postări scrise greșit în limba română, ceea ce sugerează că ar putea fi generate de boți, a fost postată o fotografie cu clădirea Teatrului Evreiesc de Stat, cu următorul mesaj: „Cuibul unde progeniturile cazare evreieşti fascişte îşi ascund identitatea, învaţă limba română, pregătite mai târziu să preia conducerea totală a României”.

Comentariile nu au întârziat să apară. Şi sunt extrem de grave. Conţin ameninţări explicite cu moartea.

Nenothu: „O bombă bine plasată...”

grig 67„Oare mai există benzină în România?

Felysax: Este. De aceea ar fi bine să ne mobilizăm...”

Mailyn: „Vrem adresa exactă: cu stradă, număr. Ne pricepem la făcut curăţenie. Şi unde nu ştim, apelăm la specialişti. Trăiască naţia română!”

Contul Filip Popescu 466 are peste trei mii de urmăritori şi 64.000 de like-uri. Aici sunt zeci de postări în care actualii politicieni sunt văzuţi drept nişte trădători de neam şi ţară, în timp ce singurul român adevărat este Călin Georgescu.

Nenothu, cel cu „bomba bine plasată” are 827 de urmăritori şi peste şapte mii de likeuri. Aproape toate postările de pe acest cont sunt împotriva evreilor. În multe dintre acestea îndeamnă la violenţă.

Grig67 are 1.146 de urmăritori şi 22.000 de like-uri. Se descrie pe TikTok drept „un om obişnuit”. Pe pagina lui sunt postări cu mâncare, cu nepotul, cu soţia. Şi multe cu „Doamne ajută la toată lumea!”

Felysax e saxofonist, are 168 de urmăritori. Printre postările de la nunţi şi petreceri se mai strecoară şi câte una împotriva evreilor. Iar contul lui Mailyn, de pe care s-a cerut adresa teatrului şi s-a promis „curăţenia”, nu mai pare activ.

Actriţa Maia Morgenstern: „ Dacă acum trebuie să ne desfăşurăm activitatea cu Jandarmeria, asta e”

O apropiată a actriţei Maia Morgenstern a făcut plângere la Poliţie.

“Nu din partea teatrului (a fost făcută plângerea către autorităţi – n.r.). Vreau să fie clar! Nu din partea teatrului, lucru care mă îngrijorează şi mă întristează. Atâta vreme cât am fost la conducerea instituţiei şi au existat ameninţări explicite: `venim peste voi şi vă dărâmăm, vă dăm foc acolo!`, eu am făcut plângere penală. Fiecare manager are, însă, libertatea, dreptul, conştiinţa sa de a adopta o anumită atitudine sau alta.

Personal, sunt împotrivă, asumându-mi critici, ironii, derizoriul: `Haide, dom`le, te plângi din orice! Ai mai găsit un motiv să te bagi în seamă!`

Nu sunt erou, nu am pretenția că nu mi-e greu. Deci chiar îmi este foarte greu. Când atrag atenţia asupra unor astfel de derapaje, mi se pare periculos, n-o iau în glumă.

Ne aflăm între aceste două mari întrebări: `cum a fost posibil?` Şi `de ce aţi tăcut, mă? De ce nu reacţionaţi?` Vorbesc de evenimente de tristă, îngrozitoare, cumplită amintire; coşmărească amintire. `De ce aţi tăcut, mă, şi nu vorbiţi?` Suntem… văicărişti. Nu vorbim, suntem nepăsători, laşi, struţi…

Sunt mânioasă. Consider că e nedrept. Ameninţările `să venim, să dărâmăm clădirea`...

Premiera spectacolului `Neguţătorul din Veneţia` s-a desfăşurat sub aceste auspicii. Nu mă pot preface că nu ştiu. Sub acest spectru ne desfăşurăm activitatea cât putem de bine. Cât pot eu de bine. Sunt actriţă şi cred că datoria mea este să menţin activitatea artistică educaţională a teatrului la standarde înalte. Dacă acum trebuie să ne desfăşurăm activitatea cu Jandarmeria, asta e”, a declarat, în exclusivitate pentru antena3.ro, Maia Morgenstern.

› Vezi galeria foto ‹

Conducerea Teatrului Evreiesc: „Jandarmeria şi Poliţia patrulează la premiere, la spectacole”

Andrei Munteanu, directorul Teatrului Evreiesc, spune că a anunţat Poliţia şi Jandarmeria cu privire la acele ameninţări. Tot el mai explică şi de ce plângerea la poliţie a fost făcută de o persoană fizică.

„Toate organele competente au aceste capturi. Plângerea a fost făcută de o persoană fizică. Lucrurile se întâmplau de pe o secundă pe alta, eram în week-end, iar acea persoană s-a dus şi a depus, pur şi simplu, plângerea. Oricum, poliţia are cele mai bune intenţii întotdeauna, că nu este prima dată când se întâmplă lucrurile astea.



Atât Jandarmeria, cât şi Poliţia sunt alături de noi. La premiere, la spectacole, patrulează, au grijă. Toate ameninţările astea apar – nu doar pe TikTok. Apar şi pe Facebook, apar şi pe YouTube. Lucrurile astea au – ca să fiu ironic şi sarcastic – o tradiţie. Şi doamna Maia Morgenstern ştie foarte bine lucrurile astea.



Am avut de curând premieră: am anunţat şi SPP-ul, şi Jandarmeria, pe toată lumea. Am făcut toate demersurile necesare: şi în scris, şi oral. Acum, am făcut asta pentru că au fost aceste ameninţări pe TikTok şi am considerat necesar, ca să fim siguri, să nu existe niciun fel de dubii că nu am luat măsurile care se impun, să facem şi asta. Vă daţi seama că este foarte importantă securitatea angajaţilor şi a spectatorilor. Evenimentele menționate de dumneavoastră fac subiectul unei anchete”, susţine Andrei Munteanu.

Cum de am ajuns la creşterea numărului de postări cu caracter antisemit

„Astfel de postări incitatoare la acţiuni de violenţă faţă de minoritatea evreiască nu ar fi fost posibile în urmă cu patru-cinci ani. Asistăm la o recrudescenţă a antisemitismului, fără comparaţie în ultimii 35 de ani. Comentariile îndeamnă la acţiuni distructive împotriva evreilor. Ascensiunea extremei dreapta din ultimele luni, inacţiunea instituţiilor publice abilitate să reacţioneze la antisemitism, reprezintă, în opinia noastră, principalii factori care ne-au adus în această stare de risc maxim pentru evreii din România”, a declarat, pentru antena3.ro, Alexandru Florian, directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Jandarmii confirmă că au păzit instituţia în timpul desfăşurării spectacolului.

"Jandarmii din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, prin subunităţile de intervenţie, au in itinerarul de patrulare obiectivele evreieşti. În scop de prevenire, în data de 8 februarie, un echipaj de jandarmi a staţionat în zona Teatrului Evreiesc, întrucât la acel moment se desfăşura o activitate cu public numeros", a precizat Ana Maria Burchi, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române.