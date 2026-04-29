Liceele vor decide dacă elevii mai au voie cu telefoane la ore. Proiectul de lege a fost votat în Senat

Ministerul Educaţiei explică ce este învăţământul dual. Sursa foto: Getty Images

Senatul a adoptat, miercuri, proiectul care prevede că decizia de interzicere a folosirii de către elevi a telefoanelor mobile şi a altor echipamente de comunicaţii electronice în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar liceal să fie luată, prin regulamentul intern, de către consiliile de administraţie ale acestor unităţi, potrivit Agerpres.

Proiectul, iniţiat de mai mulţi parlamentari de la AUR, modifică şi completează în acest sens Legea învăţământului preuniversitar 198/2023.

"În învăţământul liceal, prin regulamentul intern, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar sau doar într-o parte a acesteia, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia. Pentru adoptarea măsurii interzicerii acestor dispozitive, prin derogare, cvorumul de şedinţă este constituit în prezenta a cel puţin 75% dintre membrii consiliului de administraţie, iar hotărârile se adoptă cu o majoritate de 2/3 din voturile celor prezenţi", prevede proiectul.

Actul normativ mai stabileşte că, în unităţile de învăţământ în care utilizarea telefoanelor mobile sau a oricăror alte echipamente de comunicaţii electronice este interzisă, regulamentul intern al acestor unităţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: procedura de preluare temporară a dispozitivelor, inclusiv momentul şi locul preluării, persoanele autorizate să efectueze preluarea, precum şi modul de individualizare sau de identificare a acestora, cum ar fi prin etichetare sau sigilare; modalitatea de evidentă şi consemnare a preluării, inclusiv documentul ori registrul de predare-primire şi confirmarea predării către elev, după caz.

De asemenea, regulamentul trebuie să cuprindă şi condiţiile de păstrare, depozitare şi securizare a dispozitivelor pe durata preluării, inclusiv spaţiul destinat depozitării, regulile de acces şi persoanele responsabile; procedura şi termenele de predare ori restituire a dispozitivelor către elev şi, după caz, către părinte sau reprezentantul legal, inclusiv pentru situaţiile excepţionale, cum ar fi absenţă, transfer, activităţi extracurriculare sau urgente; măsurile şi procedura de gestionare a incidentelor privind pierderea, deteriorarea, accesul neautorizat ori alte situaţii intervenite pe durata preluării, precum şi modul de soluţionare a sesizărilor.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.