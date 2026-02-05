Litoralul românesc e plin de clădiri construite pe terenuri ale statului. Acum se încearcă recuperarea lor în instanță

Statul român riscă să piardă definitiv controlul asupra unor suprafețe întinse de plaje și faleze la Marea Neagră. Foto: Getty Images

Mii de construcţii, unele blocuri cu mai multe etaje, sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român pe litoralul Mării Negre. Statul trebuie să deschidă acum acțiuni în instanță pentru revendicarea dreptului de proprietate asupra tuturor, pentru că terenurile ar fi fost intabulate și înstrăinate cu nerespectarea legii. Raportul comisiei care a făcut descoperirile este contestat de asociaţiile operatorilor de plaje.

Statul român riscă să piardă definitiv controlul asupra unor suprafețe întinse de plaje și faleze la Marea Neagră. Asta după ce mii de imobile din zona costieră au ajuns, în ultimele două decenii, în proprietatea primăriilor sau a unor persoane fizice și juridice, prin inventarieri și tranzacții care contrazic regimul constituțional de proprietate publică.

Ghiulfer Ismail, avocat: Dacă la momentul la care pe terenul respectiv au fost ridicate construcții, constructorii au deținut toată documentația cadastrală, titluri de proprietate, toată documentația conformă ridicării construcției, atât constructorul este un constructor de bună credință, cât și cumpărătorul imobilului sau cumpărătorii imobilului respective sunt cumpărători de bună credință. Iar instanțele vor fi nevoite să dea eficiență acestui principiu al cumpărătorului de bună credință.

Comisia a identificat pe litoral 2.131 de imobile în zona costieră, cu o repartizare care arată fragmentarea severă a proprietății publice. Din total, doar 507 imobile sunt în domeniul public al statului și se află în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea‑Litoral.

Cătălina Smereca, corespondent: Primele măsuri au fost luate pe plaja din Năvodari. Zeci de construcții au fost deja dărâmate, așa că tot acest sector de plajă este acum gol.

Lucian Bagia, asociația operatorilor de plajă Năvodari: Acest raport pleacă de la o premisă greșită și în concluzie cred că și rezultatele acestui raport sunt greșite. De ce spun asta? Pentru că toate materialele care stau la baza acestui raport, și anume planșe, anexe și așa mai departe, sunt unele vechi, de cel puțin 10 ani, undeva 2013-2014. Ele nu reprezintă situația, de fapt, din acest moment.

Urmează acum ca Guvernul să deschidă acțiuni în instanță pentru revendicarea dreptului de proprietate publică a statului asupra tuturor imobilelor intabulate și înstrăinate cu nerespectarea legii, precum și notarea litigiilor în cărțile funciare.