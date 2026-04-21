Când se reia furnizarea apei calde în blocurile din București afectate de avaria majoră la CET Vest. Ciucu: „Vom livra în toate zonele”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat marţi că au început manevrele de pornire a instalaţiilor CET Grozăveşti, după explozia de la CET Vest, iar furnizarea apei calde va intra în parametri spre miezul nopţii.

El a menţionat că a discutat marţi dimineaţă cu reprezentanţii Termoenergetica şi Elcen, considerând că este normal să îi informeze pe bucureşteni asupra situaţiei, chiar dacă CET Vest nu aparţine PMB, ci Elcen.

„În acest moment, CET Vest este oprit. Au început manevrele de pornire a instalaţiilor CET Grozăveşti şi au pornit deja două cazane cu apă fierbinte (CAF-uri). În acest moment, Termoenergetica furnizează apă caldă în Sectorul 1 (parţial), Sectorul 5, Sectorul 6 şi în Sectorul 2 (doar în zona Ştefan cel Mare).

Pe măsură ce se ridică sarcina termică la Grozăveşti, furnizarea de apă caldă va intra în parametri, undeva spre miezul nopţii, şi vom putea livra în toate zonele afectate”, a scris primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

„În această staţie se afla inclusiv tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu”

Edilul Capitalei a menţionat că informaţiile cu privire la cauza exploziei şi termenul de remediere pot fi puse la dispoziţie de Elcen/Ministerul Economiei.

Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) a anunţat marţi că funcţionarea CET Bucureşti Vest este oprită temporar din cauza incendiului produs luni seara în incinta centralei, consumatorii arondaţi fiind preluaţi de CET Grozăveşti pentru asigurarea continuităţii furnizării agentului termic.

„Din primele evaluări tehnice, cauza incidentului a fost un defect electric apărut în staţia de 6 kV din incinta CET Bucureşti Vest. În această staţie se afla inclusiv tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu, care asigură alimentarea sistemelor de protecţie electrică.

În urma incendiului, acest tablou a fost avariat, ceea ce a condus la scoaterea din funcţiune a protecţiilor electrice şi, implicit, la propagarea defectului în cascadă către staţia de 6 kV servicii generale şi către cele două transformatoare de 110/6 kV, unde s-au produs, de asemenea, incendii.

Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii de către echipele de intervenţie, iar în prezent se desfăşoară activităţi de evaluare a pagubelor şi de stabilire a măsurilor tehnice necesare”, se menţionează într-un comunicat al companiei.