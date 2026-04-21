Cauza exploziei uriașe urmate de incendiu de la CET Vest București. Sunt avarii de amploare, sute de apartamente nu au apă caldă

Cauza exploziei urmate de incendiu de luni seară de la CET Vest din Capitală a fost o defecțiune electrică în staţia de 6 kV, anunţă marţi ELCEN, care precizează că avaria nu are impact asupra consumatorilor de energie electrică şi că sunt în curs măsuri pentru asigurarea continuităţii furnizării agentului termic.

”Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) anunţă producerea unui incendiu în incinta CET Bucureşti Vest. În cursul acestei nopţi, 20 aprilie, s-a produs un incendiu care a afectat două transformatoare electrice de 110/6 kV, precum şi echipamente aferente staţiilor electrice interne.

Din primele evaluări tehnice, cauza incidentului a fost un defect electric apărut în staţia de 6 kV din incinta CET Bucureşti Vest. În această staţie se afla inclusiv tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu, care asigură alimentarea sistemelor de protecţie electrică. În urma incendiului, acest tablou a fost avariat, ceea ce a condus la scoaterea din funcţiune a protecţiilor electrice şi, implicit, la propagarea defectului în cascadă către staţia de 6 kV servicii generale şi către cele două transformatoare de 110/6 kV, unde s-au produs, de asemenea, incendii”, precizează ELCEN.

Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii de către echipele de intervenţie, iar în prezent se desfăşoară activităţi de evaluare a pagubelor şi de stabilire a măsurilor tehnice necesare.

”Intervenţia promptă şi profesionistă a echipelor implicate – personalul operativ şi pompierii ISU Bucureşti-Ilfov – a contribuit decisiv la eliminarea oricărui risc pentru persoane şi la limitarea extinderii pagubelor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Subliniem faptul că incidentul a fost limitat strict la incinta CET Bucureşti Vest şi nu a afectat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici sau industriali din municipiul Bucureşti”, notează compania.

În ceea ce priveşte alimentarea cu energie termică, avaria produsă face, pentru moment, imposibilă funcţionarea CET Bucureşti Vest.

”În colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti, au fost iniţiate manevrele necesare pentru preluarea consumatorilor arondaţi acestei centrale de către CET Grozăveşti, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic să fie asigurată. În perioada următoare, în incinta CET Bucureşti Vest se vor desfăşura lucrări de reparaţii şi intervenţii tehnice specifice pentru remedierea avariilor produse”, informează ELCEN.

ELCEN anunţă că monitorizează permanent situaţia şi colaborează cu toate instituţiile competente pentru gestionarea eficientă a acestui incident.

A fost declanasată o anchetă de amploare după explozia urmată de incendiul de la CET Vest din Capitală. Zeci de pompieri au intervenit de urgență, după ce două transformatoare au explodat. Aproximativ 30 de tone de ulei, folosit pentru răcirea transformatoarelor, au ars.

Dispozitivul de stingere a focului izbucnit la CET Vest din Capitală a fost redimensionat marţi dimineaţă, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov (ISUBIF).