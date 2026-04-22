Un castel din România a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Unde este și cum arată clădirea proaspăt restaurată

Castelul Bánffy din Răscruci, după restaurare. Sursa foto: Consiliul Județean Cluj

Castelul Bánffy din Răscruci, aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj, a fost distins cu Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026, fiind singurul proiect din România care a primit această recunoaștere în acest an.

Distincția vine în urma unui amplu proces de restaurare care a readus la viață unul dintre cele mai valoroase obiective de patrimoniu din Transilvania. Proiectul s-a remarcat în competiție dintre 261 de aplicații eligibile din 40 de țări europene.

› Vezi galeria foto ‹

Românii sunt invitați să voteze Castelul Bánffy pentru Premiul Publicului

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a salutat obținerea premiului și a subliniat amploarea investiției:

„Mă bucur că proiectul de restaurare a Castelului Bánffy din Răscruci a primit Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026, fiind singurul proiect din România distins în acest an. Sunt foarte încrezător că acest castel, căruia i-am redat strălucirea de odinioară în urma implementării unui proiect în valoare de 11,5 milioane de euro, va reuși să câștige ambele premii conferite de Comisia Europeană”, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Proiectul este considerat de specialiști un exemplu de bună practică în domeniul conservării patrimoniului, intervenția fiind realizată coerent și fără blocaje de finanțare.

Autoritățile fac apel la public să susțină în continuare proiectul prin votarea acestuia pentru Premiul Publicului, online, pe platforma dedicată competiției.

Castelul Bánffy din Răscruci are o istorie tumultoasă

Castelul Bánffy din Răscruci a trecut, în ultimele decenii, printr-un declin accentuat, fiind folosit pe rând ca depozit, centru social și ulterior abandonat. Restaurarea realizată cu fonduri europene a transformat însă complet ansamblul, readucându-i valoarea arhitecturală și funcțională.

„Un castel care de-a lungul anilor, în perioada comunistă, a devenit zonă de depozitare, a devenit centru pentru copii cu dizabilități. La un moment dat, a devenit un loc părăsit în care oamenii au intrat şi au furat obiecte de acolo”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, pentru Antena 3 CNN, în luna martie.

Astăzi, clădirea găzduiește expoziții, conferințe și evenimente culturale, inclusiv proiecții din cadrul Transilvania International Film Festival, devenind un punct de atracție pentru public. În primul an de la redeschidere, peste 10.000 de vizitatori au trecut pragul castelului, iar alte câteva mii au ales domeniul pentru ședințe foto.

„O miniatură de veritabil palat francez, cu un lac, cu tot ce ţine de balcoane, cu foarte mult lambriu din lemn. Tot ce este lucratură în lemn, lambriul acela sculptat splendid şi bine păstrat este chiar realizat cu mâna penultimului proprietar al acelui palat: Albert Bánffy, tatăl lui Dines”, a precizat Lucian Nastasă Kovacs, directorul Muzeului de Artă Cluj, fostul Palat Bánffy, în cadrul unui interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Situat în județul Cluj, într-o zonă supranumită „Valea Loarei” a Transilvaniei, castelul face parte dintr-un lanț de reședințe aristocratice și a fost construit inițial ca reședință de vânătoare pentru familia nobiliară Bánffy.

Restaurarea a vizat atât clădirea, cât și parcul și amenajările din jur, întregul ansamblu fiind readus la viață.

„Restaurarea este impecabilă, castelul a avut o şansă fantastică, pentru că a avut un stăpân şi, totodată, un investitor, care l-a putut gestiona cum trebuie. Nu s-au produs blocaje de finanţare, s-a putut face un proiect coerent, care a fost urmărit de la început la sfârşit, fără modificari pe parcurs. Aşa ceva e o mare şansă pentru un castel”, a explicat prof. dr. Virgil Pop, la Facultatea de Arhitectură și Urbanism.