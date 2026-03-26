Cum a fost readus la viață Castelul Banffy din Răscruci, simbol al Transilvaniei: A fost nominalizat la "Destinația anului 2026"

De la ruină la splendoare: Povestea salvării Castelului Bánffy din Răscruci, un simbol arhitectural al Transilvaniei.

Un castel care părea pierdut pentru totdeauna renaște spectaculos în inima Transilvaniei. După ani întregi în care a fost folosit ca depozit, centru social și, apoi, abandonat, Castelul Bánffy din Răscruci a devenit un exemplu de restaurare ca la carte. Cu milioane de euro din fonduri europene și o mare atenţie la detalii, obiectivul cultural a fost readus la viață și deja atrage mii de turiști. În prezent, Castelul Bánffy din Răscruci găzduiește expoziții, conferințe și evenimente culturale, inclusiv proiecții din cadrul Transilvania International Film Festival, fiind totodată nominalizat la "Destinația anului 2026", o confirmare că patrimoniul poate fi salvat prin viziune și investiții.

Castelul Bánffy din Răscruci, județul Cluj, a fost construit inițial ca reședință de vânătoare pentru una dintre cele mai importante familii nobiliare din zonă. Situat la doar câțiva kilometri de celebrul Castel de la Bonțida, face parte dintr-un adevărat lanț de reședințe aristocratice, supranumit adesea "Valea Loarei" transilvăneană.

"Un castel care de-a lungul anilor, în perioada comunistă, a devenit zonă de depozitare, a devenit centru pentru copii cu dizabilități. La un moment dat, a devenit un loc părăsit în care oamenii au intrat şi au furat obiecte de acolo", a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, pentru Antena 3 CNN.

Salvarea bijuteriei arhitecturale din Transilvania a venit printr-un proiect european amplu.

"Să depunem o finanţare pe bani europeni de aproximativ 12,5 milioane de euro şi timp de doi ani, l-am renovat. Astăzi este o bijuterie, vă invit să-l vedeţi. Ea a schimbat în totalitate zona şi, practic, a oferit clujenilor şi nu numai o perspectivă diferită faţă de ce era. Vă pot spune că doar în anul trecut a avut peste 10.000 de vizitatori şi vreo 3.000 de persoane care au dorit să intre pentru a-şi face fotografii", a mai povestit Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Proiectul a vizat nu doar clădirea în sine, ci și parcul și amenajările din jur. Întregul ansamblu a fost readus la viață.

"O miniatură de veritabil palat francez, cu un lac, cu tot ce ţine de balcoane, cu foarte mult lambriu din lemn. Tot ce este lucratură în lemn, lambriul acela sculptat splendid şi bine păstrat este chiar realizat cu mâna penultimului proprietar al acelui palat: Albert Bánffy, tatăl lui Dines", a precizat Lucian Nastasă Kovacs, directorul Muzeului de Artă Cluj, fostul Palat Bánffy, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Specialiștii spun că intervenția este una rară pentru România, dar foarte necesară pentru a salva obiectivul cultural. Un simbol al trecutului, readus în prezent și un model pentru viitor.

"Restaurarea este impecabilă, castelul a avut o şansă fantastică, pentru că a avut un stăpân şi, totodată, un investitor, care l-a putut gestiona cum trebuie. Nu s-au produs blocaje de finanţare, s-a putut face un proiect coerent, care a fost urmărit de la început la sfârşit, fără modificari pe parcurs. Aşa ceva e o mare şansă pentru un castel", a explicat prof. dr. Virgil Pop, la Facultatea de Arhitectură și Urbanism.

Astăzi, Castelul Bánffy din Răscruci găzduiește expoziții, conferințe și evenimente culturale importante, inclusiv proiecții din cadrul Transilvania International Film Festival. În primul an de la redeschidere, peste 10.000 de vizitatori i-au trecut pragul. Mai mult, a fost nominalizat la "Destinația anului 2026", ceea ce confirmă că patrimoniul poate fi salvat atunci când există viziune și investiții.